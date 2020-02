En Loire-Atlantique, seules les huîtres de Mesquer restent interdites à la consommation

Loire-Atlantique, France

La conchyliculture et la pêche à pied professionnelle et de loisir sont de nouveau autorisées depuis ce jeudi 6 février sur le littoral de Loire-Atlantique. Il est possible de ramasser, stocker et vendre les coquillages.

La zone de Mesquer reste fermée par précaution

Les conchyliculteurs du trait du Croisic, du trait de Pen Bé, de la Bernerie-en-Retz et des Moutiers-en-Retz peuvent donc reprendre leur activité. Une seule zone reste fermée, celle de la commune de Mesquer, par principe de précaution.

La préfecture avait interdit à la mi-janvier toute pêche et consommation à cause du norovirus, le virus de la gastro-entérite qui a notamment contaminé les huîtres du département, mais aussi de Vendée ou du Morbihan.