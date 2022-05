Cet été, il faudra réserver pour accéder à la Calanque de Sugiton à Marseille

Le Parc National des Calanques lance une expérimentation à Sugiton. A partir du dimanche 10 juillet et jusqu'au dimanche 21 août (mais aussi les dimanches 26 juin et 3 juillet), les touristes comme les locaux devront réserver leur place en ligne via le site internet ou l'application du parc national des calanques. Il s'agit de limiter l'accès à la calanque de Sugiton, particulièrement fragilisée par la surfréquentation de l'été.

En plein été, on peut atteindre plus de 2 500 personnes en même temps sur Sugiton

Les chiffres avancés par le directeur du parc national des calanques François Bland parlent d'eux-mêmes. "En moyenne, il y a 1000 à 1500 visiteurs par jour à Sugiton mais en plein été, on peut atteindre 2500 personnes en même temps. Le phénomène de surfréquentation n'est pas nouveau mais il s'est accentué avec la crise sanitaire et depuis le déconfinement. Il faut vite réagir si on veut préserver la biodiversité de ce site." Le principal problème est en effet l'érosion d'origine humaine. Les racines des pins sont mises a nu et la garrigue littorale disparait avec un risque de disparition totale des sols" Si nous n'agissons pas, nous n'aurons plus de sols, plus de végétation et nous aurons une calanque complètement transformée avec uniquement de la roche sans végétation, sans arbres, ni ombre."

Un système de réservation sur internet : 400 visiteurs par jour, pas plus

Pour obtenir le précieux sésame, il faudra aller sur le site internet ou sur l'application du parc national des calanques puis rentrer ses coordonnées et enfin choisir sa date de visite. Les réservations seront ouvertes trois jours a l'avance et fermeront la veille à 18h. 400 réservations par jour. Chaque personne est limitée à 8 réservations par été. On peut réserver pour une groupe de cinq personnes à la fois. Une fois la réservation effectuée, il faudra télécharger ou imprimer un QR code. Ce code obligatoire devra être présenté aux agents de sécurité postés sur deux points de contrôle situés au bout du chemin qui mène a la calanque. Sans réservation, il faudra alors faire demi tour. Il y aura aussi des contrôles aléatoires assurés par des inspecteurs du parc et par des policiers. Si vous êtes pris dans le périmètre règlementé sans votre réservation, il vous en coutera 68 euro d'amende. Il y aura également 2 points d'information et de sensibilisation assurés par des saisonniers, en amont des contrôles.

Seul le fond de calanque sera soumis au contrôle, les chemins en hauteur et l’accès au Belvédère de Luminy seront toujours accessibles librement.

La calanque de Sugiton vue du haut © Radio France - Emilie Briffod