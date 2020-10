"Il est grand temps de prendre les mesures pour stopper le réchauffement climatique" pour Jean Jouzel

Le mois de septembre 2020 a été le plus chaud dans l'histoire. Un triste record dont il faut s'inquiéter souligne Jean Jouzel : "oui, ça s'inscrit dans le réchauffement climatique. Il est temps, grand temps de prendre des mesures pour que que le réchauffement climatique puisse se stabiliser, c'était l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 2 degrés, mais on n'en prend pas le chemin."

Cela fait 20 ans que des climatologues ont anticipé une intensification des événements climatiques extrêmes comme la tempête Alex-Jean Jouzel

"C'est une conséquence du réchauffement climatique : des canicules plus fréquentes, plus intenses, mais aussi des périodes de sécheresse plus longues et des crues qui sont à l'origine de désastre comme dans les Alpes-Maritimes. Si le réchauffement climatique se poursuit, il pourra entraîner des phénomènes climatiques extrêmes plus violents et plus fréquents."

Jean Jouzel, est ce jeudi 8 octobre à la salle des Pléiades à Louverné. Il est invité par la Maison de l'Europe et l'association Synergies pour parler de "l'Europe,1er continent climatiquement neutre en 2050.