"Il est temps de mettre fin à la prolifération du plastique" plaide le député breton Jimmy Pahun

La lutte contre la pollution plastique fait l'objet d'un colloque ce mercredi à l'Assemblée nationale. Un rendez-vous proposé par le député Modem du Morbihan Jimmy Pahun, invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : vous organisez ce colloque car la semaine prochaine à Paris va se négocier sous l'égide des Nations unies, un traité international de lutte contre la pollution plastique. Un traité que vous voudriez voir contraignant, mais ce n'est pas sûr qu'il le soit vraiment. Expliquez-nous.

Jimmy Pahun : Oui, ces négociations autour d'un traité sur du plastique, ce sont des négociations au niveau de l'ONU comme vous l'avez dit, qui n'ont débuté finalement qu'au mois de novembre décembre derniers. C'était en Uruguay et on doit arriver à trouver un accord pour que tous les pays de la planète s'organisent pour lutter contre la pollution plastique avant 2024. Donc ça veut dire que ça va très vite et c'est plutôt une bonne nouvelle car effectivement, il y a des pays de la coalition dont la France, la Norvège et le Rwanda qui veulent un traité contraignant qui engage les pays à réduire leur consommation de plastique.

Sauf qu'il y a des pays majeurs et des pays très pollueurs qui ne veulent pas de cet accord. On va parler des États-Unis, de la Chine, du Japon notamment.

Voilà, c'est ça. Mais on est obligé de trouver des solutions sur cette problématique du plastique, parce qu'on se rend compte que si on ne fait pas des efforts, on aura un triplement de notre production plastique dans les 20 ans. La semaine dernière, au Japon, les membres du G7 se sont engagés à arrêter le plastique d'ici à 2040. Donc, je crois vraiment qu'on est dans une espèce de moment sociétal où on se rend compte qu'il faut qu'on arrive à produire moins. Et ces négociations sont très importantes à ce niveau-là.

Mais vous pensez vraiment que c'est possible ? Je pense aux pays moins développés que la France, où le plastique est partout et qui commencent à peine à penser à recycler.

Vous savez, c'est un petit peu comme les négociations autour de la haute mer. Oui, je reviens un petit peu à cette date parce que la négociation sur la haute mer a duré 17 ans. Et puis, là encore, il faut que les pays riches puissent aider les pays pauvres. Parce que c'est vrai que nous, d'abord, on a quand même très longtemps envoyé nos déchets plastiques dans ces pays pauvres et qu'ils n'ont pas les moyens d'information, de tri et de gestion des plastiques que nous avons donc dans nos pays occidentaux.

Avant d'être député, vous êtes un marin. C'est pour cela que la pollution plastique et notamment celle en mer vous préoccupe particulièrement ?

Alors oui, c'est ça, effectivement tous ces déchets plastiques finissent dans les océans. Je travaille beaucoup avec des associations qui sont situées dans ma circonscription, comme Tara, ou la Surfrider foundation. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que maintenant, on se rend compte que ces plastiques qu'on voit arriver sur nos côtes hexagonales sont devenus des microplastiques. Et ils sont à la fois ingurgités par les poissons ou par les mollusques. Et ce sont vraiment des catastrophes car c'est possible qu'en 2050, il y aurait plus de plastiques que de poissons dans les océans. Il est grand temps de mettre fin à cette prolifération.

Et donc que vous organisez un colloque sur cette pollution plastique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce que tous vos collègues ne sont pas encore sensibilisés à cette question, vous devez encore les convaincre ?

Je pense qu'il faut continuer à parler de ce sujet avec tous mes collègues de l'Assemblée nationale, oui. Vous savez, on a fait une belle loi anti-gaspi sur l'économie circulaire. Il faut faire pareil pour le plastique. Il faut montrer aux 36 nations présentes cet après-midi dans la salle des fêtes de l'Assemblée nationale, mais aussi aux membres de la coalition que nous, au Parlement français, on les suit et qu'on les soutient.