"Il faut comprendre que c'est trop", le nombre de camping-cars à la Pointe de l'Aiguillon inquiète le maire

Deux policiers municipaux patrouillent le long de la pointe de l'Aiguillon. Barbecues sauvages interdits, camping-cars qui vidangent au milieu du site vendéen... ils s'arrêtent régulièrement pour rappeler les contrevenants à l'ordre. Le week-end du 20 août, ils ont compté jusqu'à 162 camping-cars le long de la route.

Des déchets en pleine nature

"Autant de population dans une réserve naturelle, on voit bien que quelque chose ne colle pas", explique le maire de L'Aiguillon-la-Presqu'île, Laurent Huger. "Il y a aussi les déchets : on aura toujours deux ou trois personnes moins civiques que les autres qui laisseront leurs déchets sur place. Et d'ailleurs mes services sont en permanence sollicités pour nettoyer."

Autre problème, la pointe de l'Aiguillon est en zone submersible, "en principe, personne ne peut y dormir", reprend le maire. Sauf que la loi n'interdit pas à un camping-car de stationner.

Pour l'élu, il ne s'agit pas de chasser les camping-car de la ville, "nous avons trois aires et le parking de la mairie où ils peuvent se garer", mais de protéger un site naturel. "Nous voulons juste que les touristes se respectent et donc ne se mettent pas en danger, et qu'ils respectent aussi le site".