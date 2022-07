"Impulser le changement" : la ville de Haguenau éteint son éclairage public dans certains quartiers la nuit

C'est une première en 30 ans : Christian peut enfin dormir fenêtres et volets ouverts, malgré le lampadaire juste à côté de sa maison. "Avant, ça se voyait quand même. Mais là, il fait nuit, c'est beaucoup plus agréable", explique cet habitant de Haguenau. "Quand vous regardez le ciel vous voyez les étoiles, alors qu'avant on ne voyait rien du tout." Depuis le 1er juillet, la ville du Bas-Rhin expérimente l'extinction de l'éclairage public la nuit dans les quartiers Metzgerhof nord et Clausenhof, ainsi que sur les boulevards urbains de la VLS et le contournement ouest de Haguenau.

Un geste qui prend encore plus d'importance dans ce contexte d'appel à la sobriété énergétique, et alors que ce jeudi 28 juillet marque le jour du dépassement, quand les êtres humains ont utilisé toutes les ressources que la planète est capable de produire en un an. Cette extinction de l'éclairage public de 23h30 à 6 heures est donc bien accueillie par la plupart des habitants. "C'est comme si chez vous, vous laissiez allumée toute la nuit une lumière", enchaine Christian. "Ça consomme et ça ne sert à rien."

à lire aussi Flambée de l'énergie : ces villes lorraines qui éteignent les lampadaires la nuit pour faire des économies

7.000 euros d'économie par an

Réduire la consommation d'énergies, c'est bien pour Yvonne, 80 ans, qui habite le quartier Metzgerhof nord, à Haguenau. Mais attention à ce que ça ne crée pas d'insécurité. "J'ai déjà connu ça là où j'habitais avant", continue Yvonne. "Quand je rentrais à 23h, il n'y avait plus de lumière. On ne voyait rien, surtout à pied, donc c'est vrai que ce n'est pas trop rassurant."

Au pied de l'immeuble, Philippe Burckel ouvre l'armoire électrique. "Voilà un peu le système qui permet de réguler le pilotage. On a juste dû permuter un fil, en cinq minutes on avait fini", décrit le responsable technique de l'éclairage public à Haguenau. Entre 300 et 400 logements sont concernés par cette expérimentation. "Ça reste encore des secteurs très isolés pour Haguenau", admet Philippe Burckel. "La ville est très étendue, le secteur n'est pas grand donc ça reste une expérimentation." Selon les anciens prix de l'énergie, la ville économisera 7.000 euros par an grâce à l'extinction de l'éclairage public.

Ne pas stigmatiser

"Pour moi, le plus important, c'est de donner envie", confie Marie-Odile Becker, adjointe au maire à la ville durable. "C'est plus important quand c'est une collectivité plutôt que seulement certains citoyens. Il y a une vraie notion de changement de nos habitudes. Jusqu'à présent, l'énergie c'était 'on appuie sur un bouton'. On en oublie d'où ça vient, son coût, sa nocivité pour l'environnement..." L'élue espère ainsi qu'avec "des exemples marquants que l'on voit, on incite tout le monde à changer d'habitudes sur l'énergie, qui jusqu'à maintenant n'était pas très chère."

"Il faut impulser ensemble ce changement", continue Marie-Odile Becker. "Et ne pas stigmatiser les particuliers, les collectivités, les entreprises... On y arrivera si on le fait collectivement. Donc chacun doit prendre sa part et nous aussi en tant que collectivité." L'expérimentation s'étend jusqu'au 31 décembre. Si le test est concluant, il pourrait s'étendre à d'autres quartiers de la ville.