"Il faut évoluer" : la ville de Sarrebourg installe un revêtement écolo pour laisser passer l'eau de pluie

À première vue, on pourrait le confondre avec le revêtement installé sous les aires de jeux pour enfants. Un mélange de jaune, de rouge, de beige. Rien qui ne laisse penser qu'il s'agit d'un revêtement écologique. "On est capables de drainer une trentaine de litres par seconde et par mètre carré", explique Martin Scheer, responsable de LRVision dans le Grand Est, l'entreprise qui fabrique ce revêtement. Elle a été sollicitée par la commune de Sarrebourg, à l'est de la Moselle, pour poser ce nouveau parement sur le parvis de la gare, rénové fin juin 2022. Le revêtement, baptisé Resineo , a la particularité d'être perméable, et de laisser passer l'eau de pluie, contrairement aux routes et enrobés classiques.

"Il y a le liant, il y a le caillou et il y a de l'air", continue le commercial, les pieds sur ce mélange de quartz et d'une résine "dont la recette est gardée secrète", précise-t-il en souriant. "Ce sont toutes ces cavités présentes dans le revêtement qui permettent la perméabilité et le passage de l'eau. Comme un filtre !" L'eau rejoint directement les nappes phréatiques, un fonctionnement qui prend tout son sens après des mois de sécheresse historique . "On parle des inondations qui sont dues au réchauffement climatique. C'est pas faux, mais c'est surtout parce que la terre devient trop étanche", assure Martin Scheer. "On cherche vraiment à redonner de la perméabilité au sol, pour que l'eau suive son chemin naturel."

Le revêtement Resineo est un mélange de quartz et de résine. © Radio France - Bastien Munch

Un coût compensé par des subventions

Mais cet aspect écologique n'était pas inclus dès le début du projet de la commune de Sarrebourg. "Au départ, on voulait faire un revêtement classique", explique Hervé Kamalski, adjoint au maire en charge des travaux et de l'urbanisme*. "Jusqu'à maintenant, on était dans des villes où l'on minéralisait beaucoup et on s'est dit qu'il fallait être un peu plus intelligent que ça. Il faut évoluer, ça fait partie des choses qu'on doit avoir en tête quand on a des projets d'aménagement. Il ne faut plus seulement penser à planter des arbres, il faut aussi avoir ces notions d'infiltrations à l'esprit. La gestion des eaux pluviales est devenue très importante."*

Martin Scheer, représentant de LRvision dans le Grand Est, et Hervé Kamalski, adjoint au maire de Sarrebourg, ont travaillé ensemble sur ce nouveau revêtement. © Radio France - Bastien Munch

Une solution qui ne revient pas plus cher à la commune. "Le choix de cette résine peut sembler plus onéreux. Mais en fait, ça a été un très bon choix", affirme Hervé Kamalski. "Économiquement, ça tient tout à fait la route. Par rapport à des pavés traditionnels, grâce à des subventions de l'agence de l'eau liées à cette infiltration, on arrive à des coûts tout à fait comparables et intéressants pour une collectivité." Les travaux pour installer ce nouveau revêtement sur le parvis devant la gare ont coûté 400.000 euros.

Des revêtements en liège ont été apposés autour des arbres pour leur permettre de développer leurs racines. © Radio France - Bastien Munch

Martin Scheer, de l'entreprise LRVIsion, reçoit de plus en plus de demandes venant de collectivités. Mais il a d'abord fallu dépoussiérer l'image un peu "vieillotte" du revêtement en résine. "Il y a beaucoup d'a priori notamment dans le Nord-Est, et je me bats contre ça", explique le représentant de LRVision. "La Lorraine et l'Alsace étant très proches de l'Allemagne, beaucoup de liants sont venus de là-bas. Or, c'est un revêtement qui n'est pas forcément utilisé avec des résines adaptées. Les liants n'ont pas la même pérennité que ceux qu'on pose là." La durée de vie du revêtement posé à Sarrebourg est de plus de dix ans. Ensuite, il pourra être réutilisé pour fabriquer des routes.