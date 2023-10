"Il faut faire des économies d'eau partout en Drôme et Ardèche", prévient l'Agence de l'Eau

On consomme un peu moins d'eau chaque année par habitant en Drôme et en Ardèche, mais c'est toujours trop vu le réchauffement climatique. Voilà la conclusion de l'Agence régionale de l'Eau, qui organise à partir d'aujourd'hui un colloque à Lyon pour essayer de trouver des solutions face au changement climatique en ce qui concerne la ressource en eau. "Le problème en Drôme et Ardèche, c'est que la population augmente, et que les volumes prélevés dans les milieux ne baissent pas, voire augmentent sur certains bassins, comme la vallée de la Drôme. On a un risque de pénurie de plus en plus fréquent", résume Nicolas Alban, directeur régional de l'Agence de l'Eau.

Les données disponibles montrent que les citoyens prélèvent chaque année un peu moins d'eau par habitant, depuis 10 ans environ. Cela ne suffit pas vu la tension hydrique sur certains secteurs : "il va falloir faire des efforts d'économie d'eau partout sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche", ajoute Nicolas Alban. Le directeur régional de l'Agence de l'Eau ne pense pas seulement aux citoyens, mais aussi aux collectivités, qui ne font selon lui pas assez d'efforts en termes de végétalisation.

"On reste sur notre faim en termes de projets, quand on sait qu'on accompagne le financement à 50% voire 70% parfois. Des territoires comme Chambéry, Annemasse, Lyon, sont beaucoup plus en avance que la Drôme et l'Ardèche sur le fait de végétaliser, désimperméabiliser les sols", explique Nicolas Alban. Un paradoxe, selon lui, vu les températures subies durant les canicules des derniers étés dans nos départements. Il appelle donc les maires à se lancer, "il faut des élus moteurs car c'est lourd à gérer, il faut que les gens qui posent les tuyaux parlent aux gens qui plantent, puis à ceux qui bitument. Mais une fois que c'est porté, personne ne regrette", conclut-il.