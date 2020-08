''Il faut mettre une bombe et faire péter toutes ces éoliennes'' déclare Robert Ménard

L'agglomération de Béziers s'oppose à son tour aux éoliennes dans les Avants-monts. Le président de l'agglomération de Béziers, Robert Ménard, participe ce vendredi 21 août à une réunion publique organisée à 19h sur la promenade à Puissalicon. De nombreux élus, toutes tendances politiques confondues, se mobilisent contre ce projet révélé cet été par France Bleu Hérault.

Le rassemblement est organisé alors que débute ce lundi une enquête publique. Ce projet, lancé en 2012 par la société Volkswind, va impacter tout un territoire, précise l'association de sauvegarde du paysage des sept collines. L’éolienne la plus proche est à environ un kilomètre à vol d'oiseau de la première maison.

"Il faut y mettre une bombe et tout faire péter. Y'en a ras-le-bol de ces éoliennes." (Robert Ménard)

Le président de l'agglomération de Béziers ne mâche pas ses mots sur ce parc. L'élu s'inquiète d'un projet qui pourrait à terme être d'une ampleur démesurée. Robert Ménard, pas vraiment écolo, dit ne penser que du mal de ces éoliennes : "Elles dénaturent nos paysages". L'élu a l'intention de prendre une délibération à l'agglomération de Béziers.

''Comment ces abrutis d'écolos peuvent défendre ces éoliennes. Elles nous pourrissent la vie'' Copier

"Tous les élus l'agglomération de Béziers sont contre ce projet. Ceux de la communauté de communes des Avants-monts aussi, sauf le maire de Puissalicon. Mais ce projet impacte tout un territoire. L'architecte des Bâtiments de France a été saisie . Elle n'y est pas favorable car ces éoliennes seront visibles de très nombreux sites protégés y compris la cathédrale de Béziers. Elle a envoyé un courrier à la DREAL pour dire qu'elle était contre pour telle ou telle raison. Elle n'a reçu à ce jour aucun courrier", indique Robert Ménard.

Des éoliennes de 150 mètres de haut, soit la moitié de la Tour Eiffel

''Quel pays peut accepter un projet, quand tout le monde y est opposé, demande Robert Ménard. Ce n'est pas une question de couleur politique, il n'y a encore que l’administration de l'État qui l'accepte. On a un gouvernement qui vous dit qu'il faut écouter les élus locaux, mais qui n'en a rien à faire."

"Ces écolos, ils nous font chier avec leurs éoliennes !"

''Je ne suis pas écolo. Je suis quelqu'un de bons sens, juste quelqu'un est d'attaché à sa ville, à sa région. Cette écologie-là, je leur laisse. Comment on peut saloper nos paysages ? Ces écolos nous pourrissent la vie."

"Je sais bien que ça rapporte de l'argent aux communes, mais ces éoliennes vont nous pourrir tous les paysages", poursuit le maire de Béziers. ''Notre richesse et l'avenir de notre région, c'est quoi ? D'abord et avant tout le tourisme. Ces éoliennes vont tout bousiller. On est tous contre. On fera en sorte que ça ne se passe pas. Il y avait un projet photovoltaïque à Lespignan. Nous sommes arrivés à lui faire la peau."

Il faut être abruti et vivre à Paris pour imaginer des choses pareilles. Je tiens à mon pays, je tiens à ma ville et à mes paysages. Les écolos qui veulent me donner des leçons de morale, qu'ils aillent se faire foutre !"