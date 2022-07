A Celle-Lévescault, dans la Vienne, Alexandre Moine élève une centaine de vaches et veaux et avec la canicule du début de semaine, la surveillance est accrue.

"Il faut plus de 100 litres d'eau par jour par vache" : les éleveurs font face à la sécheresse et la canicule

Les vaches ne cherchent pas forcément l'ombre et doivent s'hydrater beaucoup plus.

"Les vaches aiment les températures plus fraîches, 15 ou 20 degrés", souligne Alexandre Moine, jeune éleveur installé à Celle-Lévescault dans la Vienne depuis septembre 2021. "Alors c'est sûr que en ce moment, il faut s'assurer qu'elles n'ont pas trop chaud et qu'elles boivent assez. Elles ont besoin de plus de 100 litres d'eau, parfois 150." C'est deux fois plus que en hiver. Pour l'instant, pas de coup de chaud, ni dans ses champs, ni dans ses hangars. _"Je surveille notamment leur respiration. Si c'est haletant, c'est un signe potentiel de déshydratation." D_ans tous les cas, en période de canicule, elles produisent moins.

Alexandre Moine a repris l'exploitation depuis septembre 2021. © Radio France - Fanny Bouvard

Les vaches d'Alexandre Moine broutent du foin actuellement, leurs champs sont totalement secs. "Je vais aussi devoir réfléchir à ce que je fais pousser, à l'avenir, pour trouver des plantes plus résistantes." Sous ses hangars, il n'a pas installé de brumisateurs ou de ventilateurs. "C'est encore bien aéré, ouvert aux quatre vents".