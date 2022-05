"Il faut ramener la production alimentaire près des villes" : l'agriculture urbaine se développe en Isère

Des rencontres ont lieu en ce moment au lycée horticole de Saint-Ismier, pour parler de l'agriculture urbaine à Grenoble et aux alentours. L'idée, c'est de rapprocher la production alimentaire des villes et de faire découvrir aux habitants d'où vient ce qu'ils mangent.

Qu'est-ce que l'agriculture urbaine et comment la développer ? Un sujet au cœur de rencontres organisées en ce moment au lycée horticole de Saint-Ismier (Isère). Plusieurs projets sont lancés à Grenoble et aux alentours, avec des fermes urbaines, des plantations sur les toits des immeubles ou dans les parcs. Thierry Repellin, directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole du lycée horticole de Saint-Ismier, milite pour le développement de cette agriculture urbaine à Grenoble. Il était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi matin, pour en parler.

France Bleu Isère : D'abord, c'est quoi l'agriculture urbaine ?

Thierry Repellin : Ce n'est pas très simple à définir parce que chacun a une définition différente de ce que cela veut dire. L'agriculture, tout le monde voit ce que c'est, produire à manger pour l'humain. Et urbaine, on voit ce que c'est, c'est la ville. On veut donc savoir comment on va rapprocher ces deux mondes. C'est quelque chose que l'on a un peu oublié en France, de rapprocher ces deux mondes, on ne sait plus tellement d'où viennent les légumes que l'on mange, d'où vient la viande que l'on mange. Et l'objectif, c'est de se reposer la question et de voir comment on peut ramener la production alimentaire à proximité des villes ou dans la ville, c'est l'idéal. Après 5 kilomètres, 10 kilomètres autour de la ville, c'est peut-être déjà de l'urbain.

Et est-ce que ça existe déjà chez nous, à Grenoble par exemple ?

À Grenoble, plusieurs associations développent des activités dans ce sens. On peut parler du Bar Radis, quartier Flaubert, on peut penser à Eybens avec la production de champignons dans les carrières, et puis bien sûr la ferme municipale de Grenoble, qui produit des légumes et qui accueille à la ferme. Et puis l'agriculture urbaine, ce n'est pas que de la production d'ailleurs, il y a aussi le lien avec les habitants. Des chantiers en pied d'immeuble, des jardins en pied d'immeuble parce qu'il y a toute une dimension sociale qui est aussi importante dans l'agriculture urbaine, puisque on sait que l'énergie dégagée par la terre, le fait de semer les graines, de ramasser des fruits et de pouvoir les cuisiner, c'est un bien-être aussi psychologique. C'est aussi ça, c'est nourrir au niveau alimentaire mais aussi au niveau spirituel ou au niveau émotionnel.

Est-ce qu'on en a besoin pour pouvoir nourrir tout le monde ? Est-ce que ça peut être une solution, en plus de l'agriculture en campagne, pour nourrir les habitants ?

Il y a une dimension pédagogique très très forte. Aujourd'hui, qui éduque les jeunes générations à la saison ? Ce sont les hypermarchés, les grandes surfaces. Donc aujourd'hui, nombreux sont les concitoyens qui ne savent plus quand poussent les légumes. Donc en revenant par ce système là, on va rééduquer les gens à se dire : les tomates c'est à cette période de l'année, les courgettes, cette période de l'année. Donc on peut apporter des aliments vraiment produits localement à des moments de l'année et on est capable de les produire pour l'agglomération grenobloise. Par contre, vu le nombre que l'on est, on n'aura jamais assez de production dans le centre de Grenoble ou même en courte périphérie pour nourrir tout le monde. Donc évidemment, il faut élargir plus loin.

Mais ça nécessite aussi des aménagements pour pouvoir planter des légumes en pleine terre en ville. Est-ce qu'on a vraiment des endroits où l'on peut faire ça ?

En fait, ça doit être un projet sur du long terme, ça ne peut pas être un projet sur quelques années. Pour l'instant, on a la ferme municipale à Grenoble avec un maraîcher qui est installé. Aujourd'hui, la question se pose : est-ce qu'on garde des parc paysagers ou est-ce qu'on les transforme en parcs alimentaires ? Vers Alpexpo, il y a une parcelle d'un hectare qui est une friche et qui va être transformée par une exploitation agricole. On a des choses qui se mettent en place sur Grenoble. Et puis peut-être qu'il faut réfléchir sur la périphérie, ce que fait Meylan par exemple Meylan et la métropole ont préempté 50 hectares de terrain pour les transformer en production fruitière, maraîchage et peut-être un petit peu d'élevage aussi. Donc c'est en cours, Grenoble est plutôt une ville qui s'interroge, qui est précurseur. Mais c'est aussi avec les efforts des élus parce que c'est coûteux tout ça.