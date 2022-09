"Il faut remettre l'écologie sur le devant de la scène" : nouvelle grève pour le climat à Strasbourg vendredi

Une nouvelle grève pour le climat se déroulera à Strasbourg et dans plusieurs villes partout dans le monde vendredi 23 septembre. Après un été historiquement chaud et sec, les "Jeunes écologistes" d'Alsace espèrent une forte mobilisation.

Le monde entier est appelé à faire grève pour le climat vendredi 23 septembre. À Strasbourg, un cortège partira de la place du campus de l'université à 14h et ralliera la Place Kléber. Les associations écologistes espèrent une forte mobilisation, alors que les derniers rendez-vous, en période de pandémie, avaient attiré moins de monde que lors de l'édition de 2019.

C'est l'été le plus froid du reste de nos vies

Cette mobilisation arrive quelques semaines après un été record en Alsace, marqué notamment par un important épisode de sécheresse. "Pour la première fois, on a vu des inégalités à grande échelle en France face aux conséquences du réchauffement climatique, estime Clovis Daguerre, co-secrétaire fédéral des "Jeunes écologistes". Les riches ont pu profiter de leur été, en prenant leur jet privé et en allant ailleurs, alors que des gens crevaient de chauds dans leurs appartements mal isolés."

Il espère donc que les grévistes seront nombreux. Son association a tracté dans les rues de Strasbourg en amont de la mobilisation. Devant le lycée Fustel de Coulanges, les appels à la mobilisation n'ont cependant semblé porté leur fruit. Si la plupart des élèves se disent intéressés par cette thématique, une grande majorité ne franchira pas le pas de la grève.

"C'est à l'image du climat actuel, admet Nicolas Gomez, co-coordinateur de l'association en Alsace. C'est à nous de montrer que les préoccupations actuelles, comme les économies d'énergie, vont de pair avec l'écologie. Il faut montrer une image plus positive, moins punitive."

Pour Clovis Daguerre, il faut "remettre l'écologie sur le devant de la scène médiatique". D'où l'importance de cette mobilisation, qui portera un message plus radical cette fois. "Avant, ce qu'on mettait en avant, c'était surtout une prise de conscience et des actions à l'échelle individuelle. Aujourd'hui, on demande à l'État un changement politique plus radical. On lui demande de ne pas remettre en service des centrales à charbon et arrêter d'importer du gaz de schiste".