"Il faut revoir nos modes de pensée" contre la bétonisation des sols en Vaucluse

Le collectif Sauvons nos terres 84 s'inquiète de l'artificialisation de terres agricoles en Vaucluse, qui concerne chaque année 400 à 500 hectares.

Une centaine d'opposants à l'extension de la zone d'activité de Pertuis sur 86 hectares de terres agricoles étaient ce mercredi à Marseille, pour demander au préfet l'annulation du projet. Ils ont aussi remis en préfecture les 35.000 signatures de leur pétition pour défendre la "zone à patates". Et ces opposants dénoncent aussi, plus largement, la bétonisation des terres agricoles en Vaucluse, qui touche chaque année 400 à 500 hectares dans le département.

"Il y a la spéculation foncière, bien entendu, avance Claude Ranocchi, du collectif Sauvons nos terres 84, invitée de France Bleu Vaucluse ce jeudi. Ensuite, il y a le projet passéiste des décideurs, c'est-à-dire des élus locaux. Et puis, il y a la situation géographique du Vaucluse et le fait qu'il y a des infrastructures routières qui desservent très convenablement, voire même très bien le Vaucluse au point de polluer le département."

Quant à la lutte contre ces phénomènes de bétonisation des sols, Claude Ranocchi reconnaît qu'il s'agit d'un combat difficile, "parce que les élus sont surs et certain de leur bon droit. Ils ont à la bouche sans arrêt l'emploi. Or, le préfet que nous avons rencontré le 11 août dernier, un hectare de terres agricoles crée plus d'emplois qu'un hectare de l'entreprise de logistique. Donc, il faut revoir nos nos modes de pensée".