"Il faut trouver des alternatives à l'eau" : à l'espace jardin, les passionnés de plantes se préparent à l'été

Au parc de la Gare d'Haguenau, ils sont nombreux en ce dimanche matin à flâner de stand en stand à la recherche de nouvelles plantes pour leur jardin. Martine, 74 ans, vient d'acheter des géraniums, sa passion : "mon jardin est un jardin en folie, il y a de tout. D'un côté j'ai mes petits légumes, mes petites herbes aromatiques et j'ai beaucoup de géraniums, j'adore ça". Face aux sécheresse estivales, l'Haguenovienne a dû faire évoluer son jardin mais aussi sa manière d'arroser. "J'ai des gouttières qui se déversent dans des tonneaux, je récupère toute l'eau. Je ne prends jamais d'eau des robinets, j'ai largement assez pour tout l'été", confie-t-elle.

Christian et sa femme récoltent eux aussi l'eau de pluie, pour leur potager bien fourni : "On a des tomates, des radis, du persil, de la ciboulette, des carottes, de la ciboulette, des pommes de terres, des oignons...". Mais ils font désormais attention à ce qu'ils plantent : "Il y a certaines choses qu'on ne sème plus et qu'on ne plante plus parce que cela demande beaucoup trop d'eau", explique l'habitant d'Haguenau, justifiant son choix par une motivation "écologique", mais aussi "économique". Avec les étés très chauds comme le dernier, "il faut trouver des alternatives", selon lui.

Christian et sa femme font du repérage pour leur jardin. © Radio France - Paola Guzzo

Les professionnels aussi se sont adaptés

Ces préoccupations, Mathieu les retrouve de plus en plus chez ses clients. Mais il existe encore, selon lui, de nombreuses variétés qui pourront s'épanouir cet été : "Il y a le géranium, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, le bégonia tubéreux, en plante vivace il y a le sedum, une plante grasse qu'on peut presque oublier, les graminées, mais il faut toujours un peu d'eau. Si nous on ne boit plus rien, c'est pareil", assure le gérant des Jardins Mathieu, à Dauendorf. Il conseille aussi "moins de caillasse", dans les jardins et plus de feuillus, pour son évaporation qui "favorise le retour de la pluie".

Après l'été dernier, les professionnels des espaces verts comme les horticulteurs se sont adaptés pour moins subir, à l'image de Julien Ernst : "On a gardé nos quantités de géraniums, on a réduit les plantes méditerranéennes, qui demandent plus d'entretien et d'eau, et on s'est diversifié en faisant plus de vivaces, une plante sensée tenir toute l'année. Nous avons aussi élaboré un nouveau terreau, qui fait économiser un arrosage sur trois." Dans le parc, tous et toutes espèrent que leurs efforts permettront à leur jardin d'être fleuri tout l'été.