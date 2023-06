Il faut vraiment se préparer à avoir des pénuries d'eau, dit l’hydrologue annécienne Charlène Descollonges

France Bleu Pays de Savoie : votre livre "L’eau" parait dans une collection intitulée “Fake or not“. Il y a beaucoup de fake, de fausses croyances sur l'eau ?

Charlène Descollonges : Oui, déjà on pense tout de suite pouvoir faire des économies chez soi. Alors, bien sûr qu'on peut en faire avec des écogestes pour préserver l'eau, mais il y a aussi toute cette eau invisible que l'on mange littéralement au quotidien. Puisque pour notre alimentation, nous avons besoin d'eau et notre régime alimentaire en consomme beaucoup : entre 4.000 et 5.000 litres chaque jour par Français en moyenne.

Vous dites qu’un Français consomme directement 146 litres d'eau par jour, mais c'est effectivement beaucoup plus si on calcule notre « empreinte eau ». Qu'est-ce que c’est cette « empreinte eau » ?

C'est un concept qui vise à faire la somme de toute l'eau qui est nécessaire pour fabriquer un produit, et donc ce qu’on consomme. Par exemple pour fabriquer un tee-shirt en coton, on va irriguer des champs de coton. Pour faire un steak de bœuf, on va faire pousser des céréales pour nourrir l’animal. L’empreinte, c’est la somme de toute cette eau qui est intervenue dans le processus de fabrication. Au quotidien, on arrive à 4.000 à 5.000 litres d'eau. Mais dans ces 5.000 litres, les 85% sont de l'eau verte. C'est de l'eau qui est contenue dans les sols et dont les plantes se servent pour grandir. En fait, c'est vraiment lié à notre alimentation et en particulier notre régime carné.

Vous dites aussi que « nous devons nous préparer à manquer d'eau ». C'est vraiment irréversible ?

Nous sommes entrés dans une ère d'incertitudes avec le changement climatique. Avant de ressentir les effets du changement climatique, on a complètement déréglé le cycle de l'eau par l'aménagement du territoire, par la déforestation massive, par les pratiques agricoles intensives. Donc, on a déjà à la base perturbé le cycle de l'eau. Mais le changement climatique derrière vient accentuer les effets de ce cycle de l'eau déréglé. On va avoir plus de sécheresses, plus d'inondations. Les glaciers vont fondre chez nous. On va avoir des problèmes d'alimentation en eau potable. Il faut vraiment se préparer à avoir des pénuries d'eau et à partager cette ressource en eau qui va se raréfier.

Partager l'eau, ça veut dire quoi ?

On est vraiment dans la logique de toujours extraire et pomper de l'eau pour répondre à tous nos besoins, pour laver les rues, irriguer nos espaces verts, nos pelouses bien tondues. Il faut vraiment qu'on change notre rapport à l'eau, qu’on s’interroge sur nos besoins. Et surtout est-ce qu'on a vraiment besoin de toute cette eau potable pour répondre à ces usages ? Nous devons chercher à faire des économies, à réparer les fuites dans les réseaux, mais aussi à récupérer l'eau de pluie le plus possible. On a des usages qui ne nécessitent pas forcément de l'eau potable.

Le début de l'hiver a été très sec puis début mars, la pluie est revenue en grande quantité -deux fois plus de précipitations qu'un mois de mars habituel en Savoie- Météo France Alpes du Nord nous dit que les nappes phréatiques ont été rechargées. Donc finalement, on se dit que la nature arrive toujours à réguler...

Alors déjà on n'est pas complètement à l'abri d'une sécheresse pour cet été. Et puis quand on parle des nappes, ça dépend lesquelles. Les nappes superficielles se rechargent, mais par contre les nappes en profondeur mettent du temps à se recharger. Il va falloir qu'on fasse vraiment très attention chez nous à ces nappes et à ces sources qui vont se tarir avec une probable sécheresse cet été.