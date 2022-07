Les records de chaleur pour un mois de juillet ont été battus ce lundi après-midi dans deux communes de Drôme et d'Ardèche.

Météo : il n'a jamais fait aussi chaud pour un mois de juillet à Chomérac et Vinsobres

A Chomérac en Ardèche, Météo-France a mesuré 39,7 degrés ce lundi après-midi. Le précédent record était de 38,7°C le 24 juillet 2019. Côté Drôme, c'est à Vinsobres qu'on a battu le record de 2019 : il a fait 40 degrés ce lundi après-midi, contre 39,8°C il y a trois ans.

Cette barre des 40 degrés a été atteint dans beaucoup d'endroits : Donzère, Monségur-sur-Lauzon, Saint-Georges-les-Bains. 40 degrés dépassés même à d'autres endroits : 40,4°C à Grospierres ; 40,7°C à Saint-Laurent-du-Pape, mais là ce n'est pas un record. Il avait fait 43 degrés le 4 juillet 1950. Même sur les hauteurs il a fait chaud ce lundi : 34,2°C à Lus-la-Croix-Haute ; 34,4°C à La Chapelle-en-Vercors.

Mardi, d'après Météo-France, il devrait faire un à deux degrés de moins : 38 degrés à Montélimar par exemple. Mais le vent du Sud va se lever dans la nuit et amener vers le nord des départements les chaleurs ressenties plus au sud. Les températures devraient donc être plus homogènes sur l'ensemble de nos territoires.