Le loup du massif du Champ du Feu retrouvé mort en Allemagne

C'est l'OCS, l' Observatoire des Carnivores Sauvages, un réseau de naturalistes basé à Geishouse dans la vallée de la Thur, qui a révélé l'information. Le 16 janvier dernier un loup a été retrouvé mort près de Mayence en Allemagne, à près de 200 kilomètres à vol d'oiseau du Champ du Feu. L'animal a succombé à une collision avec une voiture. Le mois précédent, les naturalistes de l'OCS, avaient collecté des excréments et de l'urine sur une piste de loup, dans la neige du Champ du Feu, dans la vallée de la Bruche. Les analyses génétiques ont permi de révéler que ces échantillons proviennent du même animal que celui retrouvé mort en Allemagne.

5 attaques

Entre mai et septembre 2019 ce loup, à priori solitaire, avait attaqué à 5 reprises des troupeaux domestiques: moutons, chèvres, veau et daims. C'était la première fois, plus de deux siècles après son extermination, qu'un loup avait refait parler de lui dans la vallée de la Bruche. Ces attaques avaient suscité une grande émotion du côté des éleveurs. Pour dépassionner le débat, un groupe de travail, réunissant éleveurs, élus et spécialistes du loup, a vu le jour sous l'égide du maire de Ranrupt. Cela dit, les spécialistes s'accordent à dire qu'il est fort probable que d'autres loups fréquentent le secteur puisque ces grands carnivores repeuplent progressivement et naturellement les massifs.