Il n'y aura pas de ferme piscicole en rade de Brest

Victoire pour les riverains et les plaisanciers du Tinduff. Le groupe Mytilimer a annoncé son intention de retirer sa demande d'exploitation d'une ferme piscicole en rade de Brest. Cet élevage industriel devait faire grandir dès cet hiver 20 tonnes de truites dans trois bassins flottants, immergés à 300 mètres du môle du petit port de plaisance de Plougastel-Daoulas (Finistère).

Un collectif demandait une étude d'impact

Découvert tardivement le mois dernier, le projet s'est heurté à une vive contestation. Les habitants comme les usagers du port redoutaient les nuisances de cette activité et surtout les conséquences pour l'environnement et la biodiversité marine, dans une zone labellisée Natura 2000. Un collectif avait été monté pour demander que soit réalisée une étude d'impact. L'opposition municipale était aussi montée au créneau, et le maire de Plougastel a fini par prendre la mesure du problème. Dominique Cap, qui a rencontré une délégation d'opposants ce mardi, leur a promis d'exiger des garanties à l'exploitant et de solliciter un délai auprès de la préfecture. Ce ne sera finalement pas nécessaire.

Le revirement de Mytilimer est évidemment bien accueilli par le collectif. Pour Hugues Mercier, un riverain, cela montre que "les arguments que nous avons soulevés méritaient une analyse plus approfondie et non une réponse précipitée". Reste à savoir si la décision du groupe de Cancale (Ille-et-Vilaine) est définitive, ou s'il prévoit de revenir à la charge en 2022.