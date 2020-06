"Il n'y aura pas de piscine nucléaire à Belleville" : François Bonneau dit avoir eu des garanties d'EDF

En février 2018, le site d'information écologique Reporterre révélait le scénario sur lequel planchait EDF : créer une piscine géante pour entreposer des déchets nucléaires à Belleville-sur-Loire, dans le Cher, à l'horizon 2030. A cette date, les actuels bassins de La Hague, dans la Manche, où sont stockés les combustibles usés des réacteurs nucléaires, doivent en effet arriver à saturation.

Un coup de fil d'EDF à François Bonneau

"Ce scénario est officiellement écarté", annonce aujourd'hui François Bonneau, le président PS de la région Centre Val-de-Loire. "J'ai été informé par les responsables de la filière nucléaire d'EDF au plus haut niveau que la décision finale écartait le site de Belleville et que ce dispositif serait prévu sur le site de La Hague, il n'y a plus de risque pour Belleville", précise-t-il. On parlait d'une capacité de stockage de 6 000 à 8 000 tonnes de déchets, l'équivalent d'une soixantaine de cœurs de réacteur nucléaire.

François Bonneau se réjouit de cette décision - dès février 2018, le conseil régional avait voté un vœu à l'unanimité pour s'opposer à ce projet d'EDF. "C'est un immense soulagement, commente le président de Région, on est à quelques encablures de Sancerre, qui est à la fois un espace naturel magnifique et un espace vinicole majeur sur le plan économique et du rayonnement, on est aussi à quelques encablures du territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était un projet très menaçant pour le territoire, on l'a fait reculer, et c'est le fruit d'une mobilisation collective et responsable. La Région Centre Val-de-Loire prend déjà sa part en matière de nucléaire, avec 4 centrales implantées dans notre région."

Le collectif Piscine Nucléaire Stop reste prudent

Hasard - ou non - de l'actualité, cette annonce intervient alors que le tout nouveau collectif "Piscine Nucléaire Stop", créé en mai dernier, avait prévu de manifester ce mardi après-midi à Orléans, devant les locaux de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. "C'est très bien, mais on attend une information officielle de la part d'EDF", réagit Catherine Fumé, administratrice de l'association Sortir du nucléaire Berry Giennois Puisaye, puisque EDF devait annoncer une décision sur le sujet avant le fin de l'année."

La militante souligne au passage qu'à ce jour "aucune information sur ce dossier n'a été donné en commission locale d'information de la centrale nucléaire de la Hague". Le collectif a donc maintenu son rassemblement à Orléans.