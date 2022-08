"Il ne faut pas toucher à la laisse de mer" alerte France Nature Environnement

On les appelle les laisses de mer. Ces bouts d'algues, de bois et de coquillages apportés par les marées sur nos plages sont importants pour préserver l'écosystème entre la mer et les dunes, contrairement aux morceaux de plastique qui peuvent s'y trouver. Des bénévoles de France Nature Environnement sillonnent en ce moment les plages pour informer les baigneurs. C'était le cas ce jeudi sur la plage des Granges au nord des Sables d'Olonne puis sur celle de Brétignolles-sur-mer. Et ils seront ce vendredi à Jard-sur-Mer.

"Ce sont des algues mortes, des bouts de bois rapportés par la mer, des débris de coquillages, des os de seiche, des oeufs de poissons desséchés -explique Nicole Barot de France Nature Environnement en Vendée et vice présidente de l'Association pour la Protection de la Nature en Pays des Olonnes - c'est des produits du vivant qui vont se décomposer sur place et avoir en grand rôle d'engrais pour les futures plantes qui vont pousser" dans les dunes.

Sensibilisation aux laisses de mer sur la plage des Granges aux Sables d'Olonne en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

