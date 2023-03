"Il ne faut surtout pas retirer la posidonie de nos plages", s'alarme l'adjoint chargé de la mer à Marseille

Les feuilles mortes de posidonie s'échouent sur les plages et protègent le littoral de l'érosion

Il est vrai qu'elles gâchent un peu parfois, le paysage. Les feuilles mortes de posidonie, une plante aquatique protégée, se déposent en banquette sur nos plages. Pour les promeneurs et les baigneurs comme Christian, habitué de la plage du prophète à Marseille, il est inutile de les laisser sur le sable : "Quand la plante est vivante sous l'eau, il faut la protéger. Mais quand elle est morte, elle vient constituer des tapis sur le sable. C'est désagréable et c'est laid, il faut les enlever".

ⓘ Publicité

C'est ce que tout plaisancier pourrait penser au moment d'étendre sa serviette sur le sable et d'aller à l'eau. Ces feuilles mortes se collent à la peau et renferment des micro-organismes qui peuvent dégager une odeur désagréable. Mais pour Hervé Menchon, adjoint au maire de Marseille en charge de la mer, comme pour de nombreux scientifiques, ce serait un grave dommage pour l'écologie que de retirer ces bancs de posidonie sur nos plages.

Un rempart contre l'érosion et un refuge pour la biodiversité

"Ces banquettes de posidonie font ce que l'homme ne peut pas faire, sauf à dépenser beaucoup d'argent dans des projets très polluants et qui portent atteinte gravement à l'environnement", précise l'élu au littoral de la Ville de Marseille. "Les feuilles mortes constituent un micro rempart contre l'érosion, elles retiennent les grains de sable quand les vagues se retirent*. Et elles empêchent ces mêmes grains de sable d'aller se redéposer sur les herbiers de posidonie vivants qui se trouvent à quelques mètres sous l'eau et qui risqueraient de les étouffer*", explique Patrick Astruch, ingénieur de recherche au groupement d'intérêt scientifique sur la posidonie.

L'intérêt écologique de ces banquettes de feuilles mortes ne s'arrête pas là. Elles renferment en réalité toute une vie : micro-organismes, crustacés, etc. "On voit que les oiseaux se régalent dans ce milieu*, c'est un élément naturel qui participe à la vie du littoral*", témoigne Marie-Belle, retraitée et amoureuse de la mer.

Une logique économique ?

On peut donc se demander pourquoi le ministère de la Transition écologique revient, dans un projet d'arrêté "fixant la listes des espèces végétales marines protégées et leurs modalités de protection", sur une interdiction datant de 1988.

Pour Hervé Menchon, il s'agit de favoriser l'industrie du tourisme : "Nous voulons offrir des paysages de carte postale*, avec de longues plages de sable fin et de l'eau bleue lagon. Ce sont des standards qui ne correspondent pas aux paysages de Méditerranée. Ces paysages sont possibles dans certains endroits du globe, mais pas chez nous. Nous ferions mieux de vivre avec*".

Certaines communes enlèvent les feuilles mortes pendant la saison estivale pour les stocker, et les redéposent sur les plages au moment de l'hiver, quand la houle est plus forte. C'est peut-être une piste de compromis.