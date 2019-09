Il reste 50 jours de réserve d'eau potable en Mayenne, les élus ne sont pas inquiets

Département Mayenne, France

Difficile d'imaginer qu'à la fin du mois d'octobre, en Mayenne, vous ne pourrez plus boire l'eau du robinet ou prendre votre douche. C'est pourtant un risque.

Il nous reste 50 jours d'eau potable en réserve dans le département, grâce à la retenue d'eau de Saint-Fraimbault-de-Prières, dans le Nord-Mayenne.

Son niveau baisse à cause de la sécheresse de ces dernières semaines mais il n'y a pas de quoi s'affoler, selon des élus mayennais.

Le niveau de la retenue a baissé d'1m10

Ce barrage du Nord-Mayenne a été construit il y a 55 ans, c'est une retenue de trois millions de mètres cubes d'eau. Elle fournit 36 000 mètres cubes d'eau par jour à Laval, Mayenne et Château-Gontier.

Pour l'instant, ces rendements sont tenus mais les effets des épisodes de canicule des mois de juin et juillet 2019 se font sentir. "On a un abaissement d'1m10, c'est-à-dire qu'il reste 58% de la retenue d'eau donc ce n'est pas catastrophique", estime Louis Michel conseiller départemental du canton de Loiron.

La retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières n'est qu'à 58% de son volume, à cause de la sécheresse de cet été 2019. © Radio France - Aurore Richard

Ces réserves sont estimées à 50 jours d'eau potable mais cela peut vite changer. Quelques millimètres de pluie peuvent permettre de tenir jusqu'à l'hiver.

Pourtant, l'étiage, la baisse des eaux de cette année 2019 en Mayenne, n'est pas la pire. "On a commencé à soutenir l'étiage vers le 20 août pour la rivière de la Mayenne, ce qui est assez tardif car on a pu l'observer dès le mois de juillet", évalue Fabienne Guiguen, chef de service eau au Conseil départemental.

Presque toute la Mayenne en crise sécheresse

Malgré tout, aucune impasse n'est faite sur les économies d'eau. "On devait changer des joints mais on ne le fera pas. On attendra cinq ans pour le faire car sinon, cela veut dire qu'on ouvre la retenue pendant cinq jours et qu'on laisse partir l'eau", explique Louis Michel.

Ce conseiller départemental appelle donc tous les Mayennais à ne pas gaspiller l'eau potable.

La Préfecture de la Mayenne a placé quasiment tout le département en crise à la sécheresse ce mardi 10 septembre, ce qui veut dire interdiction d'irriguer les grandes cultures, d'arroser sa pelouse ou de laver sa voiture jusqu'à nouvel ordre.