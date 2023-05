"Il reste de la neige comme si on était mi-juin" : la fonte de neige a de l'avance dans les Pyrénées

L'enneigement a été très faible cet hiver à haute altitude, dans les Pyrénées, déficitaire par rapport à la normale selon les prévisionnistes et nivologues de Météo France. En dehors de courtes périodes de chutes de neige début décembre, fin janvier, et fin février, il n'y a pas eu d'enneigement. Résultat : "un manteau très fin, une sous-couche qui ne s'est pas constituée et une fonte des neiges qui a débuté dès le mois de mars" précise Christophe Dedieu*,* cofondateur de l'association Météo Pyrénées.

Une situation bien différente du printemps 2022, avec un bon manteau neigeux encore au mois de mai. Les hauteurs de neige mesurées cet hiver dans les Hautes Pyrénées, et dans le Couserans en Ariège par les stations au-dessus de 200 mètres d'altitude, par Météo France ont été assez basses.

Lé météo douce et le vent font fondre plus rapidement cette neige. "Si ca continue comme ça, il ne restera presque plus de neige au 20 mai", selon Christophe Dedieu.

Les réserves d'eau liées à la neige très faibles

Le problème c'est que la neige qui fond sert à remplir les barrages de Haute Montagne, dont l'eau vient ensuite soutenir le débit des fleuves, comme la Garonne. Les réserves sont au plus bas en ce moment et ne se sont pas reconstituées sur le centre, et l'est de la chaine des Pyrénées, c'est un peu mieux à l'ouest, en Béarn et au Pays Basque où il a plu davantage. Le lac de Soulcem en Haut-Ariège n'est pas plein du tout par exemple. Les réserves en eau liées à la neige sont donc très faibles ce qui pourrait accentuer les conséquences d'une sécheresse estivale.