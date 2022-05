Il signe son retour avec un peu d'avance, le cèpe d'été fait le bonheur des cueilleurs

Le cèpe d'été est apparu ces derniers jours par endroit dans les Landes, à la faveur de la douceur de la météo et des pluies, il y a une quinzaine de jours, qui ont favorisé sa prolifération, notamment sur les collines et dunes landaises.

Il fait le bonheur des amateurs de la cueillette ces derniers jours. Le cèpe est de retour. Mais attention, on ne parle pas du cèpe d'automne : celui à tête noire (le boletus aereus) ou du cèpe de Bordeaux (le boletus edulis). Il s'agit plutôt du cèpe d'été (boletus aestivalis), reconnaissable à son chapeau clair.

Une arrivée en nombre

Mais attention contrairement à ses cousins, lui ne se trouve pas dans des zones humides des Landes. "On le retrouve plutôt dans des zones sèches", explique Fréderic Placin, scientifique qui tient une boletière près de Biscarosse, où il analyse les cèpes. "Là où l'eau s'infiltre vite et où il n'y a pas beaucoup d'eau dans l'année. Il est plus en difficulté vers les zones humides. Il aime bien la chaleur, il est thermophile", explique-t-il.

Ce champignon estival a pointé le bout de son nez avec quelques jours d'avance, grâce à des conditions météo très favorables. "Nous avons eu des pluies, il y a une quinzaine de jours, avec une certaine douceur voire chaleur ces derniers jours. Il y a eu un choc hydrique.", poursuit le scientifique. Ressortez vos paniers en osier, c'est le moment de partir à la chasse aux cèpes. "Là, on va vers des conditions un peu plus sèches, donc il risque d'avoir un peu plus de mal à sortir malgré la chaleur. Il faut en profiter maintenant.", prévient Fréderic Placin.