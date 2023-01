Il y a 20 ans la marée noire du Prestige souillait les plages de la Gironde

Le 13 novembre 2002, le pétrolier Le Prestige en provenance de Lettonie lance un appel de détresse au large de la Galice : sa coque est fissurée. Quelques jours plus tard, il sombre dans l’océan, déversant son chargement.

Le fioul, plus de 60.000 tonnes, commence à arriver sur les côtes girondines dans la nuit du 31 décembre 2002.

Le nettoyage des plages, organisé par les autorités, va prendre plusieurs semaines de Soulac-sur-Mer dans le Médoc jusqu'aux plages océanes de La Teste-de-Buch au sud.

Pêcheurs et ostréiculteurs mobilisés

Sur le Bassin d'Arcachon les ostréiculteurs et les pêcheurs ont organisé eux-même une grande opération de nettoyage sur la réserve naturelle du Banc d'Arguin qui se trouvait en première ligne de la marée noire. Avec leurs bateaux ils ont aussi dressé une muraille de filets flottants pour récupérer le pétrole avant qu'il n'entre dans le Bassin et les parcs à huîtres. Olivier Laban, président du comité régional de la conchyliculture se souvient.

On était 200 ou 300 ostréiculteurs mobilisés sur Arguin. On avançait en ligne en rangs serrés pour ramasser les boulettes de pétrole et les mettre dans des sacs poubelles.

Les ostréiculteurs mobilisés débarquent le pétrole au port d'Arcachon © Maxppp - maxppp

Des centaines de bénévoles pour nettoyer les plages

La municipalité de la Teste-de-Buch, en lien avec la préfecture de la Gironde, organise d'urgence un premier nettoyage début janvier. Gilbert Moga, 1er adjoint-au-maire à l'époque se souvient.

On était terrifié à l'idée de lutter contre cette marée noire mais on a eu un peu de chance. C'était l'hiver, il faisait froid et le pétrole arrivait par plaques et non pas dilué dans l'eau.

la saison estivale 2003 a été sauvé. Cet été là quelques boulettes traînaient encore au milieu des baigneurs mais aucune fermeture de plage à signaler.

Lourd bilan pour les oiseaux marins

La marée noire a également impacté des oiseaux. Les bénévoles de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), en ont sauvé quelques uns mais la plupart des animaux mazoutés sont morts comme l'explique Olivier Le Gall, président de la LPO de Nouvelle-Aquitaine : "On a pu sauver très peu d'oiseaux. Le pétrole était loin au large et les animaux mourraient en mer". Cette catastrophe a eu au moins un mérite : avec le soutien du Conseil Départemental de la Gironde, la LPO a pu ouvrir par la suite son centre de soin à Audenge.