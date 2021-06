Il y a 25 ans, la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées

C'est un anniversaire fêté en catimini. Dossier explosif dans les Pyrénées, l'ours a été réintroduit il y a tout juste 25 ans. Il restait moins de dix individus. Un quart de siècle plus tard, il y en a plus de 60 sans compter les naissances de l'hiver dernier. Mais aucun consensus n'a été trouvé.

En mai 1997, le mâle Pyros est lâché à Melles (Haute-Garonne), un an après les femelles Ziva et Melba.

Au début des années 1990, il reste à peine une dizaine d'ours en France, regroupés dans le Béarn. Il a disparu des Pyrénées "centrales", la portion midi-pyrénéenne entre le Luchonnais et l'Ariège. L'Europe s'empare d'un dossier qui met le feu aux poudres entre deux camps voués à ne jamais s'entendre.

L'Europe est dès le début à la manœuvre via le programme "Life" co-signé en 1993 par la France et l'Espagne. En 1993 toujours, sous le gouvernement Balladur, le ministre de l'environnent, Michel Barnier signe avec une association locale une charte qui acte le principe de réintroduction d'ours sur un territoire précis qui comprend les communes d'Arlos, Boutx, Fos et Melles (Haute-Garonne). Mais il faudra attendre 1996 pour voir les premiers lâchers d'ours, deux femelles slovènes, Ziva le 19 mai puis Melba le 6 juin sont rendues à la nature à Melles. Un mâle, Pyros, arrive l'année suivante.

Le premier drame ne tarde pas : arrivée 15 mois auparavant, Mellba est tuée par un chasseur en septembre 1997. Elle se trouve alors avec ses deux petits sur le massif du Gar-Cagire à la limite Haute-Garonne/Ariège. Les deux oursons survivent et l'incident ne crée finalement pas trop de vague, chacun appelant à l'apaisement et ne cherchant pas à enclencher de procédure juridique.

2004, la mort de Cannelle, le tournant

Mais les élus locaux, poussés par leurs agriculteurs, tentent les premières charges. En 2000, le député PS de l'Ariège Augustin Bonrepaux, alors maire d'Ax-les-Thermes, et futur Président du Conseil général, fait voter un amendement à une loi sur la chasse, prévoyant de recapturer les trois ours slovènes. Les premiers rassemblements pro-ours et les pétitions réclamant leur défense voient le jour. L'amendement Bonrepaux est annulé par le Conseil constitutionnel quelques mois plus tard. Mais les premières braises ont pris.

C'est la mort de Cannelle en novembre 2004 qui va embraser les Pyrénées. La femelle est tuée par un chasseur en vallée d'Aspe (Béarn), lors d'une battue au sanglier. Avec elle, la dernière ourse de souche pyrénéenne, sur laquelle reposent tous les espoirs de prolonger encore un peu la lignée, est morte.

Le Président Jacques Chirac se penche sur le dossier, il annonce dans la foulée par la voix de son ministre Serge Lepeltier un ambitieux plan Ours avec comme objectif de faire passer la population de 15 individus à 30 dans les trois ans. Les opposants feront tout pour l'empêcher mais cinq ours sont lâchés entre avril et août 2006, quatre en Comminges et une femelle en Bigorre. Malgré cela, le noyau de population d'ours des Pyrénées occidentales, avec ses quelques mâles, paraît inéluctablement condamné. C'est la dernière action forte avant une décennie de réunions techniques en préfecture et tergiversations politiques où le dossier fumant de l'ours des Pyrénées est caché sous le tapis.

La place de l'ours n'est plus dans les Pyrénées, elles sont trop fréquentées. Il va finir par arriver un drame. La défense des ours dans les Pyrénées, c'est un débat de citadins à l'abri. - Henri Nayrou, ancien député de l'Ariège, ancien président du Conseil départemental

Emmanuel Macron souffle le chaud et le froid

L'Etat n'engage aucune nouvelle réintroduction, tant et si bien qu'en 2015, lasse de cet immobilisme, les associations les plus actives Pays de l’Ours-Adet et Ferus déposent plainte contre l'Etat pour "manquement à son obligation de restauration de la population d'ours". Le tribunal administratif de Toulouse leur donne raison en mars 2018 en condamnant l'Etat. Entre temps, Nicolas Hulot, fervent défenseur des plantigrades, est devenu ministre de l'écologie. Il convint Emmanuel Macron de faire venir deux nouveaux spécimens.

Il autorise le lâcher de deux ourses, Sorita et Claverina, qui arrivent en octobre 2018 en Béarn. Mais il y a une contrepartie plus favorable aux éleveurs, les feuilles de route "Pastoralisme et ours" voient le jour. C'est l'introduction, entre autres, de la technique de l'effarouchement, largement décriée par les défenseurs des animaux.

Les années 2019 et 2020 sont marquées par des faits de violence comme l'incendie d'un voiture des agents de l'ONCFS en Ariège. Les Pyrénées perdent aussi trois ours adultes dans des conditions suspectes en quelques mois : deux côté espagnol, Sarousse tuée par un chasseur, Cachou possiblement empoisonné, et un jeune mâle tué par balles à Ustou en Ariège. Les associations réclament que l'Etat remplace ces animaux, au titre de la promesse faite par Emmanuel Macron selon laquelle chaque ours tué par un homme serait remplacé. En janvier 2020, le chef de l'Etat change d'avis, il promet alors qu'il n'y aura pas de nouvelle introduction d'ours dans les Pyrénées.

Le dernier comptage fait état de 64 ours dans les Pyrénées, en France et en Espagne. Il ne prend pas en compte les naissances de cet hiver. En janvier dernier, une dizaine d'associations ont mis la ministre de l'Écologie et le président de la République en demeure de remplacer les ours tués en 2020 dans les Pyrénées. Elles ont promis de saisir le tribunal administratif.