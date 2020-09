PHOTOS - Il y a aussi des cigognes en Normandie, dans le Marais Vernier

Quand on pense cigognes, on pense Alsace. Il y a pourtant aussi des cigognes en Normandie. Elles ont élu domicile dans le Marais Vernier. Reportage au cœur de la réserve de la grand mare, gérée par la fédération départementale des chasseurs de l'Eure

Au cœur du parc régional des boucles de la Seine normande, le Marais Vernier est un lieu magique pour les amoureux de nature et de grand air. Pas loin de deux cents espèces d'animaux peuvent y être observées, sans compter les insectes. "Il faut quand même avoir un œil un peu exercé" concède Nicolas Gavard-Gongallud, le directeur de la fédération départementale des chasseurs de l'Eure. Le comptage des animaux, c'est une des missions des chasseurs qui peuvent par exemple reconnaître les oiseaux au chant "pas de besoin de les voir".

Une des cigognes de la réserve de la grand'mare avec en toile de fond, le pont de Tancarville - Nicolas Gavard-Gongallud

Ces cigogneaux n'ont que quelques semaines - Nicolas Gavard-Gongallud

Une centaine de cigognes dans le Marais Vernier

"Maintenant, on a toute l'année des cigognes blanches" car depuis quelques années, "elles migrent de moins en moins", les cigognes se sont sédentarisées dans le Marais Vernier, "un effet du réchauffement climatique et des hivers de moins en moins rigoureux" avance Nicolas Gavard-Gongallud. De plus, elles trouvent tout ce qu'il faut sur place pour se nourrir "grâce aux chasseurs qui entretiennent les mares de chasse pour la chasse de nuit" précise Julien Baudouin, agent fédéral, "les mares ne se referment pas et elles trouvent des batraciens, une grosse partie de leur régime alimentaire". Et si cela ne suffisait pas, les cigognes font l'aller-retour dans la journée dans un centre de traitements des déchets, à une trentaine de kilomètres, à vol d'oiseau "pour faire les poubelles".

Du haut de leur nid, ces cigognes ont une vue panoramique sur toute la réserve © Radio France - Nicolas Gavard-Gongallud

Magie de la nature, un couple photographié au moment de l'accouplement - Nicolas Gavard-Gongallud

Cigognes d'Alsace ou de Normandie, quelles différences ?

"Ce sont des cigognes de l'ouest" explique Nicolas Gavard-Gongallud, "même s'il n'y a pas de différence morphologique". Pour autant, les cigognes normandes ont des voies migratoires et des lieux de migration différents de leurs congénères alsaciennes, allemandes ou polonaises.

Les cigognes d'Alsace ne se mélangent pas avec les cigognes de l'ouest de la France- Nicolas Gavard-Gongallud

Un constat que le directeur de la fédération des chasseurs de l'Eure grâce aux bagues posées sur les oiseaux.

Cette cigogne est baguée, ce qui permet de l'identifier et d'observer ses déplacements - Nicolas Gavard-Gongallud

L'envergure d'une cigogne peut aller de 1,5 à plus de deux mètres pour un poids de trois kilos environ © Radio France - Nicolas Gavard-Gongallud

Les chasseurs examinent aussi régulièrement les nids des cigognes et les entretiennent car un nid peut peser jusqu'à 700 kilos.

Ce nid menace de tomber, Julien Baudoin va devoir intervenir pour faire le ménage © Radio France - Laurent Philippot

Cette plateforme de nidification a presque plié sous le poids des branchages © Radio France - Laurent Philippot

Aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage de ce reportage.