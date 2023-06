"Il y a beaucoup plus de vitamines dans les plantes naturelles" : balade gustative à l'arboretum d'Ingrannes

Dimanche 25 juin 2023 à l'Arboretum des Grandes Bruyères d'Ingrannes, au cœur de la forêt d'Orléans, un groupe de visiteurs a déambulé dans le parc et a même mangé quelques plantes. Le but, c'était d'apprendre à reconnaître les arbres et plantes sauvages comestibles qui nous entourent.

Des crêpes au pain, du sirop de pain et des confitures à la rose © Radio France - Julien Frenoy

Le groupe était emmené par une experte : Françoise Coulon qui organise des repas botaniques depuis 20 ans. "Il y a beaucoup plus de vitamines dans les plantes naturelles. Et puis ça ne coûte rien. Il faut juste prélever dans la nature, avec modération," Elle donne des conseils à ceux qui ne seraient pas sûrs de ce qu'ils ont devant eux. "Il faut être sûr de soi donc souvent avec des plantes simples comme les pousses de sapins, les orties,... dès qu'on a un petit doute, on s'abstient."

Les roses peuvent aussi être une bonne idée de décoration sur un gâteau © Radio France - Julien Frenoy

Le groupe a profité d'une balade de presque deux heures avant une dégustation. Deux touristes venus de l'Allier ont appris plein de choses mais pas sûr qu'elles le reproduisent en rentrant à la maison. "Je n'ai pas suffisamment de patience pour cuisiner les herbes" explique Véronique et son amie Lydie ajoute : "souvent on ne sait pas si les plantes ont été traitées ou non. Il faut aussi rester prudent sur ce que l'on cueille."

Les feuilles de Sédum ont eu du succès auprès des enfants © Radio France - Julien Frenoy

Christophe lui est venu avec ses deux enfants pour leur montrer que la nature a de bonnes choses à offrir. "C'est l'occasion de s'ouvrir à de nouvelles saveurs. Parfois on a l'odeur mais on n'arrive pas à donner un goût. Là c'est un peu l'occasion. Les enfants me demandent déjà de refaire la soupe aux orties en rentrant."

L'Arboretum est ouvert tous les jours à la visite libre. Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 18h.