Au début de sa réponse, il admet qu'il y a "très peu" de jets privés qui font un Nice-Cannes et rapidement, le porte-parole de l'aéroport complète sa réponse à la question "Y a-t-il des jets privés entre Nice et Cannes" en détaillant : "Il n'y pas un passager qui prend un jet entre Nice et Cannes".

ⓘ Publicité

Une subtilité martelée par la direction de l'aéroport

En effet aucun vol n'est vendu ou accessible aux passagers. Mais l'aéroport l'expliquait en mars dernier à nos confrères de Nice Matin dans cet article : des jets privés font des trajets Nice-Cannes pour des "vols garages" c'est à dire pour aller stationner à l'aéroport de Cannes.