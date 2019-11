Il y a un siècle une crue record inondait l'Alsace et la Lorraine

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1919, l'Alsace, la Lorraine et le pays de Bade en Allemagne faisaient face à d'importantes inondations. A Kogenheim, au sud de Strasbourg, un repère de crue a été installé au bord de l'Ill pour commémorer l'événement et ne pas oublier qu'il se reproduira

Des centaines de villages, d'entreprises, de routes et de voies ferrées sous l'eau, c'était dans la nuit du 23 au 24 décembre 1919 en Alsace, en Lorraine et de l'autre côté du Rhin, dans le Pays de Bade. Un événement exceptionnel qui se reproduira immanquablement. _"L'inondation reviendra tôt ou tard, la seule question qu'on a à se poser c'est quand"_explique le président de la commission locale des digues de l'Ill, Patrick Barbier.

On sait que la population a tendance à oublier. Patrick Barbier, président de la commission locale des digues de l'Ill au SDEA

"Ces inondations risquent même de s'amplifier dans le contexte du changement climatique et la population a tendance à l'oublier". Pour Patrick Barbier la prévention et la protection face aux inondations ne peuvent pas être que collectives, avec la mise en place de digues par exemple. _"Il y a des solutions de type individuel"_explique le président. Le SDEA, Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle propose ainsi des diagnostics gratuits aux particuliers dont les habitations sont implantées dans les secteurs sensibles et aide à financer des solutions pour limiter la casse. Des batardeaux, barrières anti-inondations, peuvent ainsi être installés pendant les périodes de crue pour obstruer les endroits sensibles comme les portes de garage ou les soupiraux de cave.

L'Ill plusieurs fois sortie de son lit à Kogenheim © Radio France - Olivier Vogel

C'est une inquiétude permanente. Francine Froment, la maire de Kogenheim

Francine Froment, la maire de Kogenheim, estime que la population n'est pas assez sensibilisée aux risques d'inondations dans les zones sensibles comme la plaine du Ried en Alsace. Selon elle il faut surtout prendre conscience qu'il faut éviter de construire au bord d'une rivière et aussi revoir la politique agricole commune qui favorise en Alsace la monoculture de maïs avec des sols qui ont plus de difficultés à absorber les fortes pluies.