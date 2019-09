Il y a une "mauvaise gestion de la sécheresse" en Indre-et-Loire selon la SEPANT

Indre-et-Loire, France

La sécheresse est de plus en plus sévère en Indre et Loire. Le département est en situation de crise selon le site gouvernemental propluvia. Il s'agit du degrés d'alerte le plus élevé.

De très nombreuses mesures de restrictions voire d'interdictions de prélèvements d'eau dans les cours d'eau du département ont été prise par la préfecture depuis le début de l'été. Elles impliquent de nombreuses interdiction d'irrigations pour les agriculteurs notamment mais aussi pour les particuliers qui n'ont plus le droit d'arroser leur jardin ou de remplir leurs bassins dans certains secteurs.

Selon Gilles Deguet, responsable du groupe eau de la SEPANT (Société d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine) et élu Europe Écologie les Verts au conseil régional, ces mesures sont insuffisantes et il faut agir bien plus en amont.

"Il y a des interdictions d'usages ou des restrictions sévères d'usages sur pratiquement tous les cours d'eau" selon lui. "C'est une mauvaise gestion parce que, dans une période où l'on a une sécheresse de temps en temps que l'on a pas vu venir on peut pourquoi pas gérer en situation de crises mais maintenant c'est tous les ans" s'inquiète Gilles Deguet.

"Maintenant et à moyen terme, il faut traiter la sécheresse en prévision. Il faut commencer à prendre des mesures très tôt" estime l'écologiste qui aimerait "avoir une vraie discutions sur les usages de l'eau, tous les usages de l'eau et notamment les usages agricoles".