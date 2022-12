"Il y a urgence" : le département de Vaucluse organise les premiers États généraux de l'eau

L'année 2022 est déjà la chaude jamais enregistrée en France. Quelles que soient les températures du mois de décembre, Météo France classe déjà 2022 comme la plus chaude depuis le début de ses relevés en 1900 et parle d'un "symptôme du changement climatique en France". C'est aussi cet été suffocant qui a encouragé la présidente du conseil départemental de Vaucluse à organiser dès cet automne les premiers États généraux de l'eau dans le département.

Dominique Santoni, invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin, parle d'une "urgence à s'emparer de cette problématique de l'eau et de ses usages, en partant du constat que les épisodes caniculaires seront de plus en plus fréquents. Ce n'est pas parce qu'il a plu qu'on ne va pas voir de sécheresse cet été". Ces États généraux de l'eau regroupent les services de l'Etat, les collectivités et des acteurs comme l'agence de l'eau, les parcs naturels régionaux ou la société du canal de Provence. "C'est vraiment quelque chose qui sera très concret, très pragmatique, pour qu'au début de l'année prochaine on ait des solutions et qu'on ait vraiment décidé ce sur quoi on va", promet Dominique Santoni.