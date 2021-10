Il y avait trop d'abeilles cet été sur le plateau de Millevaches

"Sur les cinq dernières années, la population des apiculteurs a augmenté d'un tiers et le nombre des ruches aussi," ce constat est dressé par Nicolas qui possède 350 ruches sur la communes de Darnets en Corrèze. "Sur une année normale, l'arrivée des transhumants fait baisser la production de nos ruches de moitié. Cette année, avec la météo désastreuse, certaines abeilles sont tout simplement mortes de faim."

Au-delà du constat, il y a également la manière. Les apiculteurs transhumants ne cherchent pas à savoir si des ruches sont déjà présentes dans le secteur où ils s'installent. Et c'est justement pour les sensibiliser à cette situation qu'une charte des bonnes pratiques apicoles sur le plateau de Millevaches doit voir le jour mi-novembre.

Un vide juridique

A l'heure actuelle, il n'existe pas de loi pour l'implantation des ruches, un simple accord avec un propriétaire de terrain suffit. Il n'y a pas non plus de limite supérieure du nombre de ruches par commune. Le plateau de Millevaches s'est ainsi retrouvé avec pas moins de 400 ruches sur une distance d'un kilomètre. "Comme il y a plus d'apiculteurs, on multiplie les ruches et on a tendance à étendre le périmètre d'installation", reconnaît encore Nicolas.

Philippe qui a plus de 200 ruche à Meymac, complète, "aujourd'hui le miel qui se vend le plus (aux trois-quarts), c'est du miel bio. Tout le monde est donc à la recherche d'espaces sains et évidemment le parc naturel de Millevaches attire beaucoup et cela ne peut aller qu'en augmentant, c'est certain."

Encourager la biodiversité

Alain apiculteur avec 120 ruches à Darnets pointe le manque de ressource du plateau de Millevaches. "Cela fait 40 ans que je suis ici. Avant, la bruyère ça représentait 400.000 hectares. Aujourd'hui, il n'y a plus de 4.000 hectares c'est-à-dire 1%. Ici nous avons beaucoup de conifères et de prairies. Il faudrait recréer des forêts avec des tilleuls, des châtaigniers, des merisiers afin que les abeilles puissent se nourrir tout le temps. On parle beaucoup de biodiversité, il faut maintenant la faire."

En attendant une éventuelle évolution des forêts et la flore, certains apiculteurs du plateau de Millevaches sont eux-aussi contraints de pratiquer un peu de transhumance.