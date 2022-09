"Il y en a qui disent même qu'ils vont déménager" : à Périgueux, des riverains excédés par le moustique tigre

Le moustique tigre envahit de plus en plus de quartiers de la ville de Périgueux en Dordogne. En cette fin d'été 2022, c'est bien pire que les autres années selon de nombreux riverains. A la mairie, on a écrit au préfet et à l'ARS pour trouver une solution.

C'est Anne-Marie et sa copine Françoise qu'on croise en premier, en bas des HLM, en bord de l'Isle. Et que font-elles ? Elles se grattent : "Ohlala, moi je peux vous en parler : je me suis fait manger tout l'été, les jambes, les bras, c'est une catastrophe", assure Anne-Marie. "On ne les voit pas ! Ils sont pire qu'avant. Et ils ne font pas de bruit. Ils sont tout petits, mais quand ils piquent, ils piquent."

Marylène sort son chien, sur la voie verte. Mais jamais après 15 heures. C'est à cette heure-là qu'ils attaquent : "On n'a pas mangé dehors de tout l'été", assure la retraitée, qui vit à Vésone à quelques centaines de mètres du canal de l'Isle : "Et la pharmacienne n'a même plus de crème à la cortisone, elle est en rupture de stock". Mais tous les quartiers sont touchés. Clos Chassaing, et Saint-Georges en particulier, mais le centre-ville commence également.

La mairie a écrit à l'ARS et au préfet

A la mairie, les chargés de salubrité croulent sous les coups de fil des riverains. L'un d'entre eux assure : "Ils nous appellent excédés, 'j'en ai marre, je me fais bouffer', il y en a même qui nous disent, 'le zéro phyto, tant pis pour l'environnement, on s'en fiche' ! Et il y en a même qui veulent déménager". Il se déplace chez les gens, voir s'il y a une coupelle remplie d'eau ou une bâche mal pliée.

Mais les moustiques "s'adaptent à tout" et pour l'instant, les scientifiques n'ont pas le remède miracle, et le zéro phyto interdit aux services des espaces verts d'épandre des insecticides trop violents pour la biodiversité. La mairie a écrit à la préfecture et à l'Agence régionale de Santé, pour trouver une solution. Une réunion a également eu lieu cette semaine en mairie, pour réfléchir à un "plan d'action".