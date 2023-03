Ile-de-France : 3ème édition des États généraux de la forêt et du bois

Fibois Ile-de-France est l'association régionale qui fédère depuis 2004 les acteurs de la filière forêt-bois en Ile-de-France. Fibois a lancé en 2022 une convention citoyenne afin de créer un dialogue entre la filière bois et les citoyens franciliens, 20 citoyens ont été sélectionnés, et interrogés, pour plancher sur des idées d'avenir pour le futur de nos bois et forêts. Il en est sorti 26 propositions, qui seront révélées ce mardi lors d'une grande restitution publique à Maisons-Alfort.

