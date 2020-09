Ile-de-France : des agriculteurs manifestent contre les dépôts de déchets sauvages dans leurs champs

Les agriculteurs d'Ile-de-France n'en peuvent plus. Ils ont manifesté ce vendredi matin sur plusieurs ronds-points d'Ile-de-France pour protester contre les dépôts de déchets sauvages dans leurs champs.

Des agriculteurs d'Ile-de-France ont décidé de taper du poing sur la table. Pas un jour ne se passe sans qu'ils découvrent des déchets jetés dans leurs champs. Aujourd'hui, la coupe est pleine. Plusieurs dizaines d'agriculteurs se sont mobilisés et ils ont manifesté ce vendredi matin sur différents ronds-points d'Ile-de-France pour protester contre ces dépôts de déchets sauvages.

Manifestations dans le Val-d'Oise, les Yvelines et en Essonne

"Ces incivilités nuisent au travail des agriculteurs et dénaturent nos paysages", expliquent la FDSEA et des JA, à l'origine de la mobilisation.

Dans le Val-d'Oise, une cinquantaine d'agriculteurs se sont retrouvés, vendredi matin, avec leurs tracteurs, selon la gendarmerie. Ils ont déposé des gravats, sans bloquer la circulation, et ils ont déployé des banderoles pour sensibiliser les automobilistes au problème.

Même chose dans les Yvelines où ils étaient une quarantaine au total, selon la même source.

Ils étaient également plusieurs dizaines à s'être rassemblés en Essonne, selon David Vallée, représentant FDSEA pour le canton de Saint-Arnoult/Dourdan.

"Nos champs ne sont pas des poubelles"

"Cela se compte en centaines, en milliers de tonnes", témoigne Guillaume Moret, agriculteur au Plessis-Gassot, sur un rond-point proche de l'aéroport de Roissy. Parfois il y a tellement de déchets que les agriculteurs affirment qu'ils ne peuvent plus accéder à leur parcelle.

Les agriculteurs réclament des sanctions plus dures pour les pollueurs

Paul Dubray, agriculteur qui organisait l'action à Gennicourt (Val-d'Oise), dénonce ces "camions d'entreprises qui vont mettre des gravats, des pneus, des micro-ondes" sur les terrains.

"Pour 80% d'entre eux, ils facturent aux clients et, au lieu de les mettre en déchetterie, les déversent dans les champs", dit-il.

Les agriculteurs estiment qu'il s'agit de réseaux organisés et ils regrettent que, quand les coupables sont interpellés, les juges ne soient pas plus fermes. "Ils n'ont qu'un rappel à la loi", déplore un agriculteur qui souhaiterait qu'il y ait des amendes plus fortes pour dissuader les pollueurs.