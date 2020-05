Île-de-France : des analyses sont en cours pour identifier l'origine de l’odeur de soufre

D'où provient cette odeur d’œuf pourri qui a envahi Paris ce dimanche soir ? C'est ce que tentent de déterminer les autorités, la ville de Paris et les services de police. Selon Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris, le laboratoire de la Préfecture de Police a réalisé des prélèvements cette nuit pour essayer d'identifier l'origine de cette odeur de soufre qui a été ressentie en Ile-de-France dans la nuit de dimanche à lundi.

"L'odeur de soufre était reconnaissable mais la concentration très, très faible", a indiqué Emmanuel Grégoire. Les résultats doivent être connus dans la journée, indique également le premier adjoint.

Deux hypothèses envisagées

Deux hypothèses sont envisagées. "Cela pourrait être lié aux brassages des réseaux d'assainissement à cause des fortes pluies qui ont fait remonter les gaz de décomposition", a indiqué dans un premier temps Emmanuel Grégoire. L'hypothèse "d'un nuage de dioxyde de souffre qui arrive de l'étranger" est également évoquée par l'élu sans donner plus de précision sur ce dernier point. "Les experts nous disent que c'est possible", a t-il ajouté. Les analyses en cours devraient livrer plus d'informations.

"Aucun incendie ou incident industriel n'a été signalé", selon la préfecture de la Région-Ile-de France, qui n'avait lundi matin pas plus d'informations à donner sur cette odeur, qui a cessé dans la nuit.

Les pompiers, assaillis d'appels inquiets sur ces odeurs désagréables dimanche soir, n'ont pas réalisé d'intervention majeure. Ils attribuent ces odeurs aux intempéries de ce week-end, alors que l'Île-de-France a connu des pluies très abondantes et des orages. Selon eux, l'odeur a été signalée jusqu'à Melun (50 km au sud de Paris) et Meaux (50 km à l'est de Paris).