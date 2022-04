Ile-de-France : des premiers feux dans les forêts franciliennes

Toujours pas de pluie au programme en Ile de France. Si c'est une bonne nouvelle pour votre week-end ou votre deuxième semaine de vacances, ça l'est moins pour les forêts franciliennes qui ont déjà connu plusieurs incendies depuis le début du mois de mars. Il y a même eu deux départs de feu à Fontainebleau et un en forêt de Rambouillet en quinze jours.

Alors que beaucoup de promeneurs profitent des vacances et du beau temps pour aller se balade en nature, l'office national des forêts (ONF) appelle à la vigilance de tous.

7.000 m2 partis en fumée à Fontainebleau

Avec le temps sec constatés ces dernières jours, l’ONF dénombre deux départs de feu sur le massif de Fontainebleau touchant 7.000 m2 sur le secteur d’Apremont et au lieu-dit du Croc-Marin, détaille l'ONF dans un communiqué. Du fait de sa végétation (landes, tourbes) et sa géologie, le massif de Fontainebleau y est très sensible. En moyenne chaque année, on dénombre une trentaine de départs de feu due majoritairement à l’imprudence humaine. L’ONF rappelle donc que les feux de camps, bivouacs et barbecues sont interdits. Bien souvent aussi, il est interdit de fumer en forêt. "Bien souvent les gens pensent être prudents", explique Sophie David, cheffe de projet à l'ONF pour la forêt de Fontainebleau. "Mais ils ne se rendent pas compte qu'il suffit d'un coup de vent pour qu'une braise s'envole. A Fontainebleau par exemple, le feu prend souvent dans le sol, dans la tourbe sous le sable. Le feu peut couver plusieurs jours et apparaître quelques heures voire quelques jours plus tard."

Toutes les forêts franciliennes désormais menacées

Mais la forêt de Fontainebleau n'est plus la seule menacée par ce risque d'incendie. "Avec les faibles précipitations des dernières semaines et le changement climatique, toutes les forêts d'Ile-de-France sont concernées", prévient la spécialiste. Y compris aux portes de Paris. La preuve en effet, la forêt de Rambouillet et la forêt de Sénart ont aussi été touchées par des départs de feu, en ce début d'année.

Quelques conseils de prévention de l'ONF

n’allumons de feu en forêt ni à moins de 200 m de la forêt ;

ne jetons pas de cigarettes en forêt ;

ne faisons pas de barbecue en forêt ;

campons uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés ;

respectons toutes les consignes de sécurité en forêt (interdiction d’entrer en forêt, interdiction de circuler en véhicule, même à vélo, sur certaines routes...).

En cas de départ de feu