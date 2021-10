Episode de pollution jeudi en Ile-de-France

Un épisode de pollution est prévu jeudi en Ile-de-France. Airparif, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air dans la région, indique dans un communiqué ce mercredi que le seuil d'information risque d'être dépassé ce jeudi pour les particules fines.

Si l'épisode de pollution ne démarre que jeudi, la qualité de l'air est déjà dégradée ce mercredi en Ile-de-France. "Des faibles hauteurs de couches de mélange atmosphériques ainsi qu'une baisse des vitesses de vent limitent la dispersion des particules et des oxydes d'azote émis localement", précise Airparif dans un tweet.

Pour la journée de jeudi, il est recommandé aux personnes vulnérables et sensibles de privilégier des sorties courtes et d'éviter les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe. L'agence régionale de santé déconseille par ailleurs à toute la population de réduire, ou reporter, les activités physiques et sportives intenses.