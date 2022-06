Ile-de-France : l'épisode de pollution à l'ozone se poursuit samedi

Alors que la vague de chaleur s'intensifie en Ile-de-France, la qualité de l'air se dégrade. Un épisode de pollution à l'ozone touche l'ensemble de la région, indique Airparif. Il va durer au moins jusqu'à samedi, journée la plus chaude de la semaine. Le mercure devrait frôler ou même atteindre les 40°C.

"Les conditions météos restent anticycloniques avec un soleil important et de fortes températures favorisant une augmentation des niveaux d'ozone", précise l'observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France. L’ozone peut provoquer des irritations au niveau des yeux et des voies respiratoires surtout chez les enfants et les personnes asthmatiques. Il est recommandé aux personnes vulnérables d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. De manière générale, il est conseillé de ne pas faire d'activité physique intense à l'extérieur. E

Vitesse abaissée de 20 km/h sur la route

En prévision de cet épisode de pollution, la préfecture de police de Paris a décidé d'abaisser de 20km/h la vitesse maximale autorisée des véhicules sur les routes d'Ile-de-France (dont la vitesse est supérieur ou égale à 90 km/h). La Ville de Paris a rendu le stationnement résidentiel gratuit pour favoriser le télétravail ou l'usage des transports en commun. Le forfait antipollution à 3,80€ est par ailleurs appliqué dans les transports en commun, a indiqué Ile-de-France Mobilités à France Bleu Paris. Il permet de voyager de manière illimitée sur tout le réseau.