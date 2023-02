Ile-de-France : l'épisode de pollution se poursuit ce vendredi

La qualité de l'air sera de nouveau dégradée ce vendredi en Ile-de-France. Les températures froides et l'absence de vent favorisent la pollution aux particules fines. Au lendemain d'un premier épisode de pollution ce jeudi, le seuil d'information aux particules fines PM10 devrait de nouveau être dépassé ce vendredi indique Airparif, l'observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France.

"Cet épisode de pollution est marqué par sa persistance puisque les niveaux dépassent le seuil d'information depuis plusieurs jours", précise Airparif dans un communiqué. La qualité de l'air est particulièrement mauvaise au nord de la région ce jeudi, en raison de l'accumulation des polluants issus du trafic routier et du chauffage résidentiel.

Limitations de vitesse

Des mesures ont été prises par la préfecture de police. La vitesse sera réduite de 20 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides, limitées initialement à 130, 110 ou 90 km/h. Même chose pour les routes nationales et départementales, limitées à 90 ou 80 km/h. Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes devront contourner l’agglomération parisienne via la rocade francilienne.

La ville de Paris a quant à elle décidé de la gratuité du stationnement résidentiel tout au long de la journée. L’objectif est notamment d’inciter « les riverains à privilégier les transports en commun », précise la mairie.