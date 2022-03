Ile-de-France : l'épisode de pollution va se poursuivre lundi

L'épisode de pollution aux particules fines perdure en Ile-de-France. Un nouveau dépassement du seuil réglementaire est prévu lundi par Airparif pour le 4ème jour consécutif. Les conditions météo (soleil et absence de vent) entraînent une concentration des particules fines issues du trafic, du chauffage et de l'industrie.

"De forts niveaux de particules sont attendus sur la région, du fait de conditions météorologiques défavorables à la dispersion, à une accumulation de la pollution depuis plusieurs jours et à de forts niveaux sur toute la partie Nord et Est de la France", indique Airparif.

Des mesures de restriction du trafic routier ont été prises par la préfecture de police de Paris vendredi. La circulation différenciée a été mise en place samedi. Seuls les véhicules de classe Crit'Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler dans le périmètre de l'A86 de 5h30 à minuit, et ce jusqu'à la fin de l'épisode de pollution.

De plus, la vitesse maximale autorisée est abaissée à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ; à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ; à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.