La pollution de l'air responsable d'un décès sur dix en Ile-de-France

Près de 8.000 décès prématurés sont liés à la pollution chaque année en Ile-de-France. Une nouvelle étude évaluant l'impact de la mauvaise qualité de l'air sur la mortalité a été publiée ce jeudi par Airparif et l'Observatoire Régional de santé Ile-de-France (ORS). "La pollution de l'air est responsable de près de 1 décès sur 10 en Ile-de-France en 2019", soit 7.900 morts précise l'étude.

La situation s'est toutefois améliorée depuis 10 ans. La pollution a baissé, et donc la mortalité aussi. Ainsi le nombre annuel de décès attribuables à l'exposition prolongée aux particules fines PM2,5 est de 6.220 en 2019 contre 10.350 en 2010. Soit une baisse de 40%, note l'étude. "C'est considérable", commente Sabine Horst, chargée d'étude à l'ORS. "Cela montre que les mesures de lutte contre la pollution de l'air sont de véritables mesures de santé publique qui ont une efficacité".

Le nombre de morts liés à la pollution au dioxyde d'azote (un polluant issu principalement du trafic routier), a également baissé (3.680 en 2019 contre 4.520 en 2010). Et pour la première fois, l'étude évalue le nombre de décès causés par l'ozone (1700 morts prématurés). Un polluant qui contrairement aux particules fines ou au dioxyde d'azote continue d'augmenter.

Des morts évitables

Si la situation s'est améliorée, les progrès sont encore insuffisants selon l'étude. Ces décès pourraient être évitables "si les niveaux moyens de ces polluants étaient abaissés au niveau des concentrations recommandées par l'Organisation mondiale de la santé". Preuve en est, la baisse de la pollution de l'air liée au confinement en 2020 a permis d'éviter 310 décès liés au dioxyde d'azote et 180 décès imputables aux particules fines.

Paris et la métropole bénéficierait particulièrement d'une baisse des taux de pollution en dessous des seuils de l'OMS puisque cette zone concentre 80% des décès liés au dioxyde d'azote et les deux-tiers des morts causés par les PM2,5, précise l'étude. Concernant l'ozone, à l'inverse, l'impact serait plus important en zone rurale, les niveaux de pollution y étant plus élevés pour ce gaz.