Île-de-France : le retour du froid provoque un épisode de pollution de l'air ce jeudi

Le soleil brille et le ciel est clair mais ne vous y trompez pas, la qualité de l'air est mauvaise en ce moment en Île-de-France. Le seuil d'information aux particules fines PM10 sera même dépassé demain, jeudi, sur une grande partie de la région prévient, ce midi, Airparif, en charge de la surveillance de la qualité de l'air. Un épisode de pollution de 24h pour l'instant. Pour les particules ‹ 10µm, le niveau d'information de 50µg/m3 en moyenne sur la journée devrait être dépassé ce 09 février 2023. Potentiellement jusqu'à 65µg/m3.

ⓘ Publicité

"Les conditions de dispersion se dégradent encore, notamment en raison d'un vent très faible et de températures plus froides", expliquent les autorités dans leur bulletin d'alerte. "Cela entraîne une accumulation des particules émises par le trafic et le chauffage résidentiel. La qualité de l'air sera mauvaise au nord de la région, avec un risque de dépassement du seuil d'information pour les particules PM10. Elle sera dégradée à moyenne sur le reste de l'Ile-de-France", précise encore le communiqué.