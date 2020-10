Ile-de-France : Paris, Saint-Denis, Argenteuil en tête des grandes villes les plus énergivores

Seloger.com a comparé les consommations énergétiques indiquées sur les annonces publiées sur leur site. Selon cette étude, parmi les 40 villes de plus de 100.000 habitants prises en compte, en Ile-de-France, c'est Paris, Saint-Denis et Argenteuil qui font partie des plus mauvais élèves.

Les villes de plus de 100.000 habitants les plus énergivores.

Quelle est la valeur verte des grandes villes (plus de 100.000 habitants) en France, quelles sont les plus énergivores ?

Pour le savoir, Seloger.com a comparé les annonces publiées en 2020 sur son site par les professionnels de l'immobilier. Depuis 2017, il est obligatoire pour toutes les ventes immobilières de fournir un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) qui indique la performance énergétique d’un logement.

Le classement a été réalisé à partir de ces informations dans le parc immobilier de 40 villes de plus de 100.000 habitants.

Résultat : le constat est "mitigé" assure Séverine Amate, porte-parole chez SeLoger, "Villeurbanne et Lyon se démarquent par la valeur verte de leur parc immobilier. Inversement, en Ile-de-France, Paris, Saint-Denis et Argenteuil voient rouge avec beaucoup de logements énergivores."

Les logements parisiens sont les plus énergivores des grandes villes

Dans Paris, ce sont 9 % des logements proposés à la vente sur ce site qui sont classés "F" (l’avant-dernière note la plus basse) sur l'étiquette de performance énergétique.

En matière de consommation énergétique, l'enquête révèle que les villes "mauvaises élèves" se situent toutes dans la moitié septentrionale du pays.

Pour autant, le déficit de soleil n’est pas seul en cause, analyse Seloger. L'origine des faibles performances affichées par Paris (237 kWh/m²/an), Saint-Denis (228 kWh/m²/an) et Argenteuil (221 kWh/m²/an) est aussi à chercher du côté d’un parc immobilier qui est vieillissant.

Les villes les moins gourmandes en énergie

Ce sont Villeurbanne (128 kWh/m²/an), Lyon (138 kWh/m²/an) et Toulon (150 kWh/m²/an) qui sont sur le podium des villes de 100.000 habitants les moins énergivores.

Le score de Villeurbanne est largement inférieur à la moyenne nationale du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) qui s'établit à 250 kWh. Elle a le niveau "C" au classement énergétique CPE. C'est aussi le niveau de Lyon et de Toulon qui échappe au "D" à 1 kWh près.

On remarque que les villes du Sud de la France (Montpellier, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Perpignan et Nîmes) sont toutes dans le top 10 des villes les moins énergivores. Elles sont fortement aidées par le climat chaud et ensoleillé. Dans ces villes les besoins en chauffage sont naturellement moins importants que dans des régions où il fait plus froid.