PHOTOS - En Île-de-France, plus de 130 arbres "remarquables" listés afin de les préserver

Paris, France

La région Île-de-France, avec plusieurs associations dont A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Étude et Sauvegarde), ont présenté ce lundi une liste de 132 arbres "remarquables", destinés à être protégés et protégés contre notamment des projets immobiliers urbains abusifs. "Ils font partie du patrimoine", insiste Georges Feterman, président de l'association A.R.B.R.E.S.

Ils sont de formes étonnantes ou situés près d'un lieu historique, "ils sont assez anciens, de grandes dimensions, avec une grande circonférence, situés dans une région riche en histoire comme celle de l'Île-de-France et sont liés souvent à l'histoire d'une ville ou à des légendes", détaille Georges Feterman.

Le catalpa de la mairie de Gournay en Seine-Saint-Denis. - Association A.R.B.R.E.S

Le cèdre pleureur de l'Arboretum de la vallée aux loups à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. - Association A.R.B.R.E.S

Le chêne du rocher Canon dans la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne. - Association A.R.B.R.E.S

Le platane et le hêtre pourpre du parc de Chamarande en Essonne. - Association A.R.B.R.E.S

"L'ambition est de les faire connaître, mais avec ménagement parce que faire connaître ça veut aussi dire visiteurs donc il faut qu'on prévoit des petites structures pour préserver les arbres du piétinement. On a aussi l'ambition que ça serve d'exemple à d'autres régions en France qui suivraient le même chemin", espère Georges Feterman.

Le but est aussi "d'améliorer l'arsenal législatif dans ce domaine", indique Yann Wehrling, conseiller régional et président du comité de pilotage de cette mission d'arbres remarquables. "Pour les bâtiments classés aux monuments historiques, vous ne pouvez aujourd'hui plus rien faire dessus, vous ne pouvez pas non plus aux alentours de ce bâtiment et bien c'est pareil pour les arbres remarquables, qui est du patrimoine naturel, certes mais c'est un patrimoine aussi, il faut le protéger et aujourd'hui _nous n'avons pas l'arsenal législatif suffisant pour empêcher les dégradations et les abattages d'arbres_".

Le cerisier du Jardin des Plantes à Paris. - Association A.R.B.R.E.S

Les châtaigniers de Tournebride, à la Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines. © Radio France - Association A.R.B.R.E.S

Les châtaigniers de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency dans le Val-d'Oise. - Association A.R.B.R.E.S

Le chêne des Missions, dans la forêt de Meudon dans les Hauts-de-Seine. - Association A.R.B.R.E.S

Les deux platanes du parc du Château à Merry-sur-Oise dans le Val-d'Oise. - Association A.R.B.R.E.S

Une proposition de loi, portée par une députée du Modem, doit être présentée ce jeudi à l'Assemblée nationale pour lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France.