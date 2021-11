Ile-de-France : pourquoi les chiens sont interdits dans le nouveau Bois Saint-Martin ?

C'est l'un des nouveaux poumons verts franciliens ouvert au public depuis le week-end dernier : le Bois Saint-Martin. Situé à cheval sur les communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et du Plessis-Trévise, il est géré par l'Agence des espaces verts (AEV) de la région Ile-de-France et soumis à un règlement très strict.

Un bois interdit aux chiens et aux cyclistes

Pas de camping, pas de barbecue et surtout interdiction de parcourir le bois à vélo ou avec son chien. De quoi décevoir certains promeneurs qui apprennent souvent la nouvelle en parcourant les allées arborées de peupliers et chênes. Magalie, venue avec sa chienne, est obligée de faire demi-tour. Elle a du mal à comprendre cette mesure.

"C'est un peu trop strict", déplore la jeune maman, venue de Noisy-le-Grand, pour une promenade en famille. "De plus en plus d'endroits, de forêts notamment, sont interdits aux chiens même tenus en laisse et je ne comprends pas toujours pourquoi.... On nous autorise à avoir des animaux, mais si le seul endroit où on peut les promener c'est en ville, sur la route, ça peut être gênant aussi pour les piétons".

Le Bois Saint-Martin en Ile-de-France © Radio France - Hajera Mohammad

Si le Bois Saint-Martin est interdit aux cyclistes et aux chiens (excepté aux chiens guides pour les personnes aveugles ou déficientes visuelles), c'est parce qu'il faut avant tout protéger la biodiversité locale, explique l'AEV. Cette dernière a racheté les 280 hectares à une famille d'industriels à qui le bois appartenait depuis plus de deux siècles.

Une biodiversité à protéger

Pendant des années, le domaine a donc été préservé des promeneurs ce qui explique sans doute la présence d'une faune et flore exceptionnelles avec plus de 500 espèces recensées : des chevreuils, des sangliers, des chauve-souris, des Pic mar...etc.

La présence des chiens peut avoir des conséquences sur cet écosystème, explique Charlène Guillon, technicienne et gestionnaire du Bois Saint-Martin pour l'AEV. "Beaucoup de maîtres les laisse divaguer dans les sous-bois et les chiens peuvent se mettre à courir derrière un jeune faon ou un marcassin ou détruire des nids au sol".

Le Bois Saint-Martin en Ile-de-France © Radio France - Hajera Mohammad

Puis, il y a ces études scientifiques réalisées sur les crottes de nos amis à quatre pattes. "Elles montrent qu'à cause de tous les vermifuges, les produits anti-puces, anti-tique, on a des molécules chimiques qui se retrouvent dans ces excréments qui polluent et intoxiquent les petits insectes qui viennent se nourrir de ces excréments en forêt", explique la technicienne. "La priorité c'est d'ouvrir au public tout en préservant la biodiversité de ce bois", rappelle Charlène Guillon.