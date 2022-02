Villes cyclables : Versailles en tête, Paris en recul, le Val d'Oise bonnet d'âne du nouveau baromètre

La fédération des usagers de la bicyclette publie ce jeudi son baromètre des villes cyclables. Distancé par Lyon et Rennes, Paris perd cinq places et se classe 12e sur 38 grandes villes de plus de 100.000 habitants. Dans le reste de l'Île-de-France en revanche, beaucoup de communes progressent.

La Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, dévoile ce jeudi 10 février les résultats de la troisième édition de son baromètre des villes cyclables pour l'année 2021. En Île-de-France, plus de 55.000 répondants ont noté leur région. Si Paris patine et que quelques villes restent des trous noirs du vélo, de nombreuses communes de petite et grande couronne progressent beaucoup.

A Paris, on veut des actes

Dans la capitale, plus de 9.200 répondants ont noté le caractère cyclable de la ville mais Paris obtient, comme en 2019, la mention D, synonyme d’un climat moyennement favorable au vélo. Les promesses sont belles mais les actes tardent à suivre semblent dire les répondants à l'enquête. Paris doit intensifier ses efforts pour accompagner le développement du vélo et faire de Paris « une ville 100 % cyclable » – objectif que se sont fixés Anne Hidalgo, la maire de Paris, et son adjoint David Belliard. Dans un contexte de hausse inédite des déplacements à vélo dans la capitale (+ 67 % en 2020), 50 km de coronapistes se sont dessinées suite à la crise sanitaire.

Paris ne figure pas sur le podium des grandes villes cyclables. - FUB

La grande couronne très demandeuse

Mais le désir de vélo dépasse les frontières de la capitale. La percée est frappante dans les départements de grande couronne au vu du nombre de répondants au questionnaire de la FUB. Une demande encore peu suivie d'offre même si certains territoires montrent la voie. Toutes les villes qui, à l'image de Montreuil, Pantin, Levallois, Clichy, Vincennes et Versailles ont installé des coronapistes lors de la crise sanitaire sont récompensées par le baromètre.

Versailles est ainsi la commune d'Île-de-France la mieux classée au niveau national dans la catégorie des villes de plus de 20.000 habitants. Un prix de la continuité pour la municipalité déjà connue pour sa politique cyclable ces dernières années.

Montreuil, la ville qui progresse le plus en Île-de-France

Sur le haut du podium aussi dans ce classement (première ville cyclable de Seine-Saint-Denis), Montreuil prouve que les efforts payent et sont remarqués par les usagers. La ville est également considérée comme celle qui a la plus progressé en deux ans en Île-de-France grâce à la réalisation de nombreuses pistes, un travail sur le plan de circulation globale dans les quartiers et le déploiement du stationnement vélo. Le plan vélo de Montreuil, "c'est déjà sept kilomètres d'aménagements transitoires qui ont été faits et seront pérennisés mais au-delà de ça, ce sont des ateliers d'auto-réparation, des pompes publiques, le stationnement vélo qui se développe", recense Olivier Stern, adjoint au maire en charge des transports. Un "volontarisme" salué par François Beix co-président de l'antenne locale de l'association Paris en Selle. "Ces gros efforts qui ont été faits, les cyclistes de Montreuil les voient !". Reste quelques points noirs. Le stationnement anarchique sur les pistes cyclables, quelques "trous" dans les itinéraires. "On a aussi encore beaucoup de témoignages de "familles qui n'osent pas encore circuler à vélo avec leurs enfants", note l'association. Pour les rassurer, la ville lance un plan "savoir rouler à vélo" dans les écoles. Sur le même modèle que les cours de natation pour tous les enfants en élémentaire.

François Beix : "on est encore loin des notes de Grenoble ou Marseille, mais il y a des gros efforts à Montreuil." Copier

A Bures-sur-Yvette, il a suffi d'un peu de peinture

Cependant, il ne faut pas forcément monter des coronapistes et supprimer des voies de circulation pour favoriser un climat vélo dans une commune. En Essonne, Bures-sur-Yvette prend la première place du podium grâce à quelques mesures modestes et simples à mettre en place : le passage de la ville à 30 km/h et la généralisation des rues en double-sens cyclable.

"Il y a deux ans, il n'y avait pas grand-chose pour les vélos à Bures-sur-Yvette", se souvient Marie Gallois, responsable de l'antenne locale de l'association Mieux se déplacer à bicyclette. Tout juste "quelques panneaux ça et là". Puis le maire, Jean-François Vigier a eu le déclic et lancé un plan vélo. "Ça a été le top départ et ça tout changé", reconnait la cycliste.

"C'est en observant qu'il y avait de plus en plus de vélo dans la commune, en voyant mes administrés faire du vélo pour leurs loisirs que j'ai commencé à apercevoir la nécessité de s'adapter", raconte l'élu UDI à la tête de la mairie depuis 2008. Il lance alors des réunions publiques et surprise, elles attirent bien au-delà des habitués. "J'ai vu arriver de nombreux vélo-taffeurs qui connaissent très très bien le réseau et ses points noirs. On a donc profité de leur expertise pour dresser le constat puis chercher des solutions."

Des solutions "toutes bêtes" dans un premier temps. Pas question de chambouler tout le plan de circulation de la ville mais fin 2019 Jean-François Vigier décide "de passer Bures en zone 30 km/h" et de généraliser les contre-sens cyclables. "Ce nouveau partage de l'espace public a fait prendre conscience aux automobilistes qu'ils n'étaient plus les maîtres de la route." Une nouvelle philosophie qui a suffi. "Il a pris une décision que peu de maires avaient pris avant lui, une mesure peu couteuse qui offre aux cyclistes beaucoup de possibilités", se réjouit encore Marie Gallois. Concrètement par exemple, ces double-sens sécurisent les vélos qui arrivent face aux portières des voitures stationnées, c'est bien moins dangereux. Ils évitent aussi de gros détours et notamment de passer sur deux ronds-points très empruntés.

La preuve qu'un peu de peinture suffit. Et de volonté et de bon sens, nuance Jean-François Vigier. "Moi je dis aux maires 'il faut y aller, il faut faire ce travail' mais il faut aussi que les associations soient patientes", prévient le maire. "Ce nouveau partage de l'espace public fait peur. Peur aux automobilistes, mais aussi aux piétons, il faut donc prendre le temps d'expliquer et de convaincre." De former aussi, la future génération de conducteurs et de cyclistes. A Bures-sur-Yvette, tous les élèves bénéficient d'une formation aux bons réflexes du vélo.

En vert, les villes où la pratique du vélo est jugée excellente. En rouge, les villes où la pratique du vélo est jugée très défavorable. - FUB

Bonnet d'âne pour le Val d'Oise

Loin de ces bons résultats, le département du Val d'Oise est très en retard. La sécurité et le confort des cyclistes est loin d'être suffisant pour un usage régulier du vélo. Dans certaines communes les plans vélo commencent tout juste à se concrétiser. Bien trop tard à Argenteuil, pourtant troisième plus grande ville de l'Île-de-France derrière Paris et Boulogne-Billancourt. C'est la ville de plus de 100.000 habitants la moins mieux classée de la région. Mais cela s'explique défend Jean-François Ploteau, l'adjoint au maire en charge des transports. "D'abord Argenteuil s'est construite autour de l'usage de la voiture", on ne peut pas passer du règne de l'automobile à la petite reine en un claquement de doigt.

Ensuite "l'équipe municipale a dû dédier son premier mandat à assainir les finances de la ville", rappelle l'élu qui a profité de ce temps pour "concerter et convaincre", deux maitres-mots pour un bon plan vélo selon lui. "Il y a des habitudes qui sont difficiles à changer, si on veut que cela prenne, il faut accompagner, communiquer. On ne peut pas uniquement être dans la contrainte, il faut aussi de l'incitation, de la persuasion."

Jean-François Ploteau : "une zone 30km/h ne change pas les comportements du jour au lendemain, il faut convaincre et accompagner les automobilistes". Copier

Le plan vélo récemment adopté démarre donc cette année 2022. Un grand programme à 8 millions d'euros (trois de la poche de la ville - les cinq autres en subventions) pour créer des pistes cyclables sur les grands axes, installer des arceaux ou des tourne-à-droite aux feux tricolores.