Ile-de-France : un bus va à la rencontre des Franciliens pour une concertation sur l'aménagement du territoire

"Quelles Ile-de-France en 2040 ?" : c'est la question que vont poser les deux médiateurs du bus SDRIF-Environnemental qui part à la rencontre des Franciliens. Ce bus va parcourir tous les départements de notre région. Il doit faire une cinquantaine d'étapes.

La présidente de la Région, Valérie Pécresse, a lancé ce bus ce lundi. Elle veut impliquer les Franciliens dans les choix qui seront faits pour aménager le territoire d'ici 2040. L'accent sera mis sur les problèmes environnementaux.

Il s'agit d'être très concret et de déterminer combien on doit créer de logements, comment on réindustrialise des territoires, où et comment on crée des emplois etc. Tout ça en prenant en compte les enjeux environnementaux.

Un bus pour permettre à tous de s'exprimer

La Région souhaite que tous ceux qui sont concernés, qui vivent ou travaillent en Ile-de-France, puissent donner leur avis.

Ce bus permettra des rencontres de proximité avec les Franciliens. Il s'arrêtera dans "des lieux de vie, des villes choisies pour pouvoir toucher le maximum de Franciliens et maximiser l’impact de cette concertation".

Le bus utilisé est électrique. Les trajets ont donc été pensés en fonction de son autonomie. Il partira de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), il terminera son périple en novembre à Paris.

Une équipe de 2 médiateurs sera à son bord pour sensibiliser les Franciliens sur l’enjeu du SDRIF-E et aussi d’avoir leur vision sur les enjeux principaux de notre territoire dans les années à venir.

Les Franciliens pourront proposer des actions qui permettront d’enrichir le futur SDRIF-E.

Quelques étapes

Paris : arrêts dans le 10ème, le 12ème et le 20ème

Seine-et-Marne : arrêts à Val d’Europe, Champs sur Marne et Lieusaint

Yvelines : arrêts à Mantes-la-Jolie, les Mureaux et Sartrouville

Essonne : arrêts à Bouray-sur-Juine, Milly-la-forêt et Evry

Val-de-Marne : arrêt à Villiers sur Marne, Villeneuve Saint-George et Ivry-sur-Seine

Hauts-de-Seine : arrêts à Puteaux, Nanterre et Asnières

Seine-Saint-Denis : arrêts à Aubervilliers, Saint-Denis et Noisy-le-Grand

Val-d'Oise : arrêts à Marines, Villiers le Bel et Cergy