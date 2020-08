Île Maurice : le bateau échoué menace de se briser et de déverser encore plus d'hydrocarbures dans l'océan

Le Wakashio, bateau échoué dans les eaux de l'île Maurice depuis le 25 juillet, menaçait dimanche 9 août de se briser et ainsi de provoquer une marée noire encore plus importante dans les eaux de l'océan Indien. Sur les 4 000 tonnes de pétrole à bord, 1 000 se sont déjà déversées en mer depuis que le bateau a heurté un récif à Pointe d'Esny, sur la côte sud-est de l'île. Cet endroit est un joyau écologique connu pour ses sites de conservation classés internationalement, ses eaux turquoises et ses zones humides protégées. "Les fissures se sont creusées. La situation est encore pire", a averti le Premier ministre mauricien, Praving Jugnauth. Un océanographe et ingénieur environnemental a prévenu : "Si le navire se casse en deux, la situation sera incontrôlable", a alerté Vassen Kauppaymuthoo

Inquiétude pour les conséquences économiques

Dimanche, des milliers de personnes ont donc afflué sur les rives pour tenter de limiter tant bien que mal les dégâts, soit en tressant des barrages flottants en chanvre et en tissu, soit en ramassant les produits échappés du navire dans des seaux avec des masques et des gants en caoutchouc. "Les gens ont compris qu'il fallait qu'ils prennent les choses en main pour protéger la faune et la flore", a salué Ashok Subron, militant écologiste.

Le Premier ministre a déclaré un "état d'urgence environnemental" et convoqué dimanche une réunion de crise des autorités concernées. La catastrophe écologique de cette marée noire pourrait aussi se traduire par une catastrophe économique pour les habitants. "La pêche est notre seule activité. Nous ne savons pas comment nous pourrons nourrir nos familles."